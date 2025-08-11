Navegue

Limpe sua caixa de entrada mais rapidamente com o app Ocean

Bruno Cardoso
11/08/2025 • 17:32
Ocean

A situação é clássica: você abre o seu app de email favorito e se depara com uma infinidade de mensagens não lidas, o que logo faz você pensar nos vários minutos (ou até horas) que terá passar lendo recado por recado.

Felizmente, há maneiras mais eficientes de colocá-las em dia — ou, pelo menos, menos intimidadoras. Uma delas é usando o recém-lançado aplicativo Ocean, criado por Martin Dufort e Scott Lake.

YouTube video

Compatível com contas Gmail do Google Workspace, ele permite que usuários transformem os seus emails em tarefas e itens de ação — maneira muito menos intimidadora de lidar com os recados acumulados.

Para tornar isso possível, o Ocean conta com o seu próprio Gerenciador de Tarefas, que se encarrega de extrair as informações dos emails e organizá-las em um app de tarefas externo.

Ocean

Com esse app, é possível definir datas de vencimento, organizar tarefas em pastas e vincular emails às notas das suas tarefas. Ele também sugere quais ações tomar no caso de emails mais longos, acelerando todo o processo de organização.

Também dá para organizar vários emails que você pretende responder em uma única tarefa, filtrar os itens da sua caixa de entrada por coisas como novos remetentes (ou seja, pessoas que lhe contactaram pela primeira vez), contatos persistentes, pessoas conhecidas e mais.

Ocean

Outro detalhe interessante do Ocean é que ele consegue identificar emails que foram inicialmente marcados como spam mas que podem, na verdade, ser do interesse do usuário, ajudando a identificar falsos positivos.

Como todo bom app de email que se preze, ele também deixa você se desinscrever de newsletters com um único toque, além de deixá-lo definir a sua disponibilidade e impedir pessoas de incluí-lo em eventos como reuniões em determinados horários.

Ocean

Disponível para iPhone, o Ocean conta com uma série de outros recursos, os quais podem ser conferidos nessa página. Com um período de testes gratuito de 14 dias, ele sai por R$400 na App Store.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TechCrunch

Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
