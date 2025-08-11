Navegue

MacBook com A18 Pro poderá custar US$600 e chegar ainda em 2025

Bruno Cardoso
11/08/2025 • 09:44
Mr.Mikla / Shutterstock.com
MacBook Pro de 13" com chip M1

De acordo com informações do DigiTimes, o rumorado MacBook com o chip A18 Pro poderá ser lançado ainda neste ano e custar algo em torno de US$600 e US$700 — um desconto considerável em comparação ao MacBook Air, que parte de US$1.000.

Além de corroborar as previsões recentes de Ming-Chi Kuo, o veículo também disse que o laptop terá uma tela de 12,9 polegadas — número ligeiramente menor que as 13,6″ do atual modelo de entrada da gigante de Cupertino.

Assim como o analista, o DigiTimes disse que a Apple estaria planejando iniciar a produção em massa de alguns componentes desse computador no terceiro trimestre de 2025, abrindo espaço para a montagem completa do dispositivo pela Quanta Computer no último trimestre do ano.

Isso significa que a empresa poderá anunciar esse novo MacBook ainda no final deste ano ou, no mais tardar, no início de 2026, entrando de vez no mercado de computadores de baixo custo — dominado atualmente pelos Chromebooks, muito populares em ambientes como escolas e universidades.

Apesar de o setor educacional ser um alvo óbvio para a Apple, ele não seria o principal foco da empresa, ainda de acordo com o DigiTimes. Na verdade, a inflação teria sido o grande motivador para o desenvolvimento desse produto — situação que tem contribuído para tornar a linha MacBook Air menos acessível e aproximá-la cada vez mais da ideia de aumentos de preço.

A expectativa é que esse MacBook faça o número vendas da Apple saltar para algo em torno de 5-7 milhões de laptops por ano, aumentando o volume total de MacBooks — situado hoje entre 17-18 milhões de unidades — em 30% a 40%.

Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
