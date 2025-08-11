MacBook com A18 Pro poderá custar US$600 e chegar ainda em 2025

De acordo com informações do DigiTimes, o rumorado MacBook com o chip A18 Pro poderá ser lançado ainda neste ano e custar algo em torno de US$600 e US$700 — um desconto considerável em comparação ao MacBook Air, que parte de US$1.000.

Publicidade

Além de corroborar as previsões recentes de Ming-Chi Kuo, o veículo também disse que o laptop terá uma tela de 12,9 polegadas — número ligeiramente menor que as 13,6″ do atual modelo de entrada da gigante de Cupertino.

Assim como o analista, o DigiTimes disse que a Apple estaria planejando iniciar a produção em massa de alguns componentes desse computador no terceiro trimestre de 2025, abrindo espaço para a montagem completa do dispositivo pela Quanta Computer no último trimestre do ano.

Isso significa que a empresa poderá anunciar esse novo MacBook ainda no final deste ano ou, no mais tardar, no início de 2026, entrando de vez no mercado de computadores de baixo custo — dominado atualmente pelos Chromebooks, muito populares em ambientes como escolas e universidades.

Publicidade

Apesar de o setor educacional ser um alvo óbvio para a Apple, ele não seria o principal foco da empresa, ainda de acordo com o DigiTimes. Na verdade, a inflação teria sido o grande motivador para o desenvolvimento desse produto — situação que tem contribuído para tornar a linha MacBook Air menos acessível e aproximá-la cada vez mais da ideia de aumentos de preço.

A expectativa é que esse MacBook faça o número vendas da Apple saltar para algo em torno de 5-7 milhões de laptops por ano, aumentando o volume total de MacBooks — situado hoje entre 17-18 milhões de unidades — em 30% a 40%.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.