MacBooks Pro com telas OLED poderão ser lançados apenas em 2027

Os MacBooks Pro já estão caminhando para a geração do chip “M5”, que será a quarta desde 2021, quando a Apple adotou o atual design para seus laptops voltados a profissionais , ainda com a geração do chip M1.

Como a futura versão provavelmente continuará apenas com mudanças incrementais (como vem acontecendo nesses últimos quatro anos), tudo indica que finalmente veremos mudanças maiores apenas na geração seguinte, com o chip “M6”.

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple está preparando-se para finalmente lançar os MacBooks Pro renovados com uma tela OLED , uma evolução importante em relação aos painéis Mini-LED atuais.

Eles deverão ser lançados oficialmente entre o final de 2026 e o início de 2027 — data que provavelmente dependerá do lançamento das versões com o chip “M5”, que estão previstas atualmente para serem lançadas até o início de 2026.

A publicação não deixa claro se a Apple está preparando também um novo design para as máquinas (o que pode ser algo provável dado o tempo desde a última mudança) ou se a atualização principal se dará apenas na tela.

