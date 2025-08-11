Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

MacBooks Pro com telas OLED poderão ser lançados apenas em 2027

Douglas Nascimento
11/08/2025 • 10:31
Divulgação/Apple

Os MacBooks Pro já estão caminhando para a geração do chip “M5”, que será a quarta desde 2021, quando a Apple adotou o atual design para seus laptops voltados a profissionais , ainda com a geração do chip M1.

Publicidade

Como a futura versão provavelmente continuará apenas com mudanças incrementais (como vem acontecendo nesses últimos quatro anos), tudo indica que finalmente veremos mudanças maiores apenas na geração seguinte, com o chip “M6”.

Posts relacionados

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple está preparando-se para finalmente lançar os MacBooks Pro renovados com uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico., uma evolução importante em relação aos painéis Mini-LED atuais.

Eles deverão ser lançados oficialmente entre o final de 2026 e o início de 2027 — data que provavelmente dependerá do lançamento das versões com o chip “M5”, que estão previstas atualmente para serem lançadas até o início de 2026.

Publicidade

A publicação não deixa claro se a Apple está preparando também um novo design para as máquinas (o que pode ser algo provável dado o tempo desde a última mudança) ou se a atualização principal se dará apenas na tela.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

MacBook com A18 Pro poderá custar US$600 e chegar ainda em 2025
Posts relacionados