Leitura de 1 minuto

Nova posição da antena nos “iPhones 17 Pro” aprimorará o sinal 5G/Wi-Fi, segundo leaker

Douglas Nascimento
11/08/2025 • 13:14

Segundo o leaker Majin Bu, a Apple reposicionará o sistema de antena nos “iPhones 17 Pro” para que ele se posicione ao lado do módulo das câmeras dos aparelhos — que também deverá ser reformulado, como vem sendo amplamente rumorado.

Com a mudança, a Apple espera reduzir a interferência dos materiais do chassi e aprimorar a conectividade 5G e Wi-Fi 7, uma vez que a área supracitada é menos suscetível a blindagem e outros tipos de interferências no sinal.

Isso porque, na configuração atual, a pegada e certos componentes metálicos internos podem distorcer a distribuição espacial da energia eletromagnética da antena — o que reduz o desempenho em ambientes congestionados.

De acordo com Bu, a mudança tornará a abordagem da Maçã para o sistema de antena do iPhone parecido com a que existe atualmente no Apple Watch Ultra, o qual integra suas antenas perto de elementos estruturais e funcionais do chassi.

Novo design de antena do “iPhone 17 Pro”.

Como impacto, podemos esperar um desempenho na conectividade sem fio aprimorado, latência menor para streaming e transferência de dados, bem como um espaço interno otimizado para componentes como bateria e sistemas térmicos.

Além disso, convenhamos, o design lateral do aparelho deverá ficar mais uniforme, sem as muitas quebras visuais visíveis causadas pelas antenas no sistema atual.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
