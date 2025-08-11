Navegue

O que fazer se o monitor externo não mostrar imagem ao mudar a resolução [Mac]

Pedro Henrique Nunes
11/08/2025 • 07:30
Caso use um monitor externo com o seu Mac, é bem provável que você saiba que há a possibilidade de alterar a resolução dele — isso, vale observar, determinará o quão grande ou pequeno as janelas, os documentos, os ícones e outros itens serão mostrados na tela.

Caso tenha modificado a resolução e nenhuma imagem esteja sendo mostrada na tela do computador, é possível você tenha selecionado uma resolução incompatível, fazendo com que o painel escureça de forma temporária.

Veja como resolver isso facilmente! 🖥️

Primeiramente, aguarde cerca de 15 segundos para ver se o Mac redefinirá a resolução do monitor de forma automática. Caso isso não aconteça, pressione a tecla esc para reverter a tela para a resolução selecionada anteriormente.

Se ainda assim o seu problema não for resolvido, o próximo passo é iniciar o seu computador no modo de segurança.

A Apple informa que a inicialização do sistema poderá demorar um pouco mais que o habitual, mas depois disso o seu monitor deverá voltar a funcionar normalmente.

Após fazer esse procedimento, abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique em “Telas” e em “Padrão” para usar a melhor resolução para o seu painel. Por fim, reinicie o Mac novamente.

Deu tudo certo aí? 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
