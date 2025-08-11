Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
OnlyFlights

OnlyFlights é um aplicativo para rastrear voos no iPhone sem distrações

Douglas Nascimento
11/08/2025 • 19:22
Leitura de 1 minuto

Já tentou baixar um aplicativo para acompanhar seus voos mas acabou se frustrando com anúncios intermináveis ou funcionalidades que pouco acrescentam ao propósito principal? Então o OnlyFlights pode ser uma boa pedida.

Publicidade

O aplicativo para iPhone, que como o próprio nome indica, se propõe a ser “apenas” um rastreador de voos — sem anúncios, sem coleta de dados, nem a necessidade de criar uma conta ou de usar cartão de crédito para utilizá-lo.

Posts relacionados

Enviando aos usuários notificações instantâneas sobre atrasos ou cancelamentos, o app conta com suporte aos widgets e às Atividades ao Vivo (Live Activities), permitindo a visualização de atualizações na Tela Bloqueada e na Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Quando o assunto são dados, o app também oferece um histórico completo de seus voos, bem como apresenta estatísticas detalhadas (total de voos, distância, etc) e fornece alertas de embarque aos usuários.

OnlyFlights
OnlyFlights

Com suporte ao português e outros 17 idiomas, o OnlyFlights é gratuito para baixar e oferece um número ilimitado de rastreios de voos gratuitamente — para rastreios ilimitados é necessário adquirir uma assinatura Pro.

Publicidade

A versão paga do app sai por R$10 na assinatura mensal, R$50 no plano semestral ou R$80 no anual.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

John Malkovich entra para o elenco de “Prodigies”, nova série de comédia romântica do Apple TV+
Posts relacionados