OnlyFlights é um aplicativo para rastrear voos no iPhone sem distrações

Já tentou baixar um aplicativo para acompanhar seus voos mas acabou se frustrando com anúncios intermináveis ou funcionalidades que pouco acrescentam ao propósito principal? Então o OnlyFlights pode ser uma boa pedida.

O aplicativo para iPhone, que como o próprio nome indica, se propõe a ser “apenas” um rastreador de voos — sem anúncios, sem coleta de dados, nem a necessidade de criar uma conta ou de usar cartão de crédito para utilizá-lo.

Enviando aos usuários notificações instantâneas sobre atrasos ou cancelamentos, o app conta com suporte aos widgets e às Atividades ao Vivo (Live Activities), permitindo a visualização de atualizações na Tela Bloqueada e na Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

Quando o assunto são dados, o app também oferece um histórico completo de seus voos, bem como apresenta estatísticas detalhadas (total de voos, distância, etc) e fornece alertas de embarque aos usuários.

Com suporte ao português e outros 17 idiomas, o OnlyFlights é gratuito para baixar e oferece um número ilimitado de rastreios de voos gratuitamente — para rastreios ilimitados é necessário adquirir uma assinatura Pro.

A versão paga do app sai por R$10 na assinatura mensal, R$50 no plano semestral ou R$80 no anual.

via 9to5Mac