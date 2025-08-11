Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Patente reforça possibilidade de um iPhone com acabamento todo de vidro

Luiz Gustavo Ribeiro
11/08/2025 • 15:28
Conceito de iPhone todo de vidro

Já há bastante tempo, comenta-se a suposta ambição da Apple em lançar um iPhone todo de vidro. Agora, um pedido de patente recém-publicado [PDF] dá ainda mais força a essa possibilidade.

Publicidade

A nova patente, assim como outras anteriores, descreve um iPhone sem emendas visíveis, bordas ou partes frontal e traseira distintas, apenas um corpo de vidro contínuo. Cada uma das bordas exibiria conteúdo e responderia ao toque, com aberturas apenas para elementos como microfones e alto-falantes.

Patente de iPhone todo de vidro

O design permite que a tela se curve nas bordas, com diferentes espessuras de vidro em regiões específicas, sendo que a Apple observa que o chassi do dispositivo poderia ser construído a partir de painéis de vidro separados, unidos com técnicas de precisão e, ainda assim, dar a ilusão de uma forma monolítica.

Patente de iPhone todo de vidro

É improvável que a Apple lance um iPhone todo feito em vidro em um futuro próximo — afinal, como vem sendo especulado, a companhia seguirá apostando em um acabamento feito de alumínio/titânio nos seus próximos aparelhos —, mas a patente se alinha com rumores persistentes de que a empresa busca algo do tipo.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Vídeo capturado por drone mostra como é o Observatório do Apple Park
Posts relacionados