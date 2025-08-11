Patente reforça possibilidade de um iPhone com acabamento todo de vidro

Já há bastante tempo, comenta-se a suposta ambição da Apple em lançar um iPhone todo de vidro. Agora, um pedido de patente recém-publicado [PDF] dá ainda mais força a essa possibilidade.

A nova patente, assim como outras anteriores, descreve um iPhone sem emendas visíveis, bordas ou partes frontal e traseira distintas, apenas um corpo de vidro contínuo. Cada uma das bordas exibiria conteúdo e responderia ao toque, com aberturas apenas para elementos como microfones e alto-falantes.

O design permite que a tela se curve nas bordas, com diferentes espessuras de vidro em regiões específicas, sendo que a Apple observa que o chassi do dispositivo poderia ser construído a partir de painéis de vidro separados, unidos com técnicas de precisão e, ainda assim, dar a ilusão de uma forma monolítica.

É improvável que a Apple lance um iPhone todo feito em vidro em um futuro próximo — afinal, como vem sendo especulado, a companhia seguirá apostando em um acabamento feito de alumínio/titânio nos seus próximos aparelhos —, mas a patente se alinha com rumores persistentes de que a empresa busca algo do tipo.

via AppleInsider