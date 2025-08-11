Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Color Bloom: Coloring Book, Transport INC, Pin Points Distance Calculator e mais!

Marcelo Melo
11/08/2025 • 21:30

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Color Bloom: Coloring Book, criado pelo pessoal da Digital Hole Pvt. Ltd., é um aplicativo para você colorir imagens e relaxar.

Escolha entre diversas opções de desenho, sejam flores, mandalas, datas festivas, animais e muito mais. Uma solução bem divertida para ansiedade, foco, criatividade ou sono.

Aproveite a oferta e boa pintura! 🖼️

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Um desafio logístico.

Jogo de estratégia.

Publicidade

Gerencie sua companhia aérea.

Aplicativos

Cálculo de distâncias.

Utilitário de impressão.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

iOS 26 “dedura” suposto novo recurso de tradução ao vivo dos AirPods
Posts relacionados