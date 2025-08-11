Promoções na App Store: Color Bloom: Coloring Book, Transport INC, Pin Points Distance Calculator e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!
O Color Bloom: Coloring Book, criado pelo pessoal da Digital Hole Pvt. Ltd., é um aplicativo para você colorir imagens e relaxar.
Escolha entre diversas opções de desenho, sejam flores, mandalas, datas festivas, animais e muito mais. Uma solução bem divertida para ansiedade, foco, criatividade ou sono.
Aproveite a oferta e boa pintura! 🖼️
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:
Jogos
Um desafio logístico.
Jogo de estratégia.
Gerencie sua companhia aérea.
Aplicativos
Cálculo de distâncias.
Utilitário de impressão.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸