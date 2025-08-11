Referências ao HomeKit são substituídas por “Apple Home” na beta do tvOS 26

Como temos acompanhado, a Apple está em via de adentrar ainda mais no mercado de gadgets residenciais inteligentes com alguns novos produtos — possivelmente ainda este ano. Mais do que isso, a empresa também parece estar planejando repaginar a denominação dessa categoria.
Isso porque, conforme notado pelo The Verifier, a quinta beta do tvOS 26, lançada na semana passada, substituiu algumas referências a “HomeKit” no app Ajustes (Settings) por “Apple Home”.
“Apple Home” se refere ao aplicativo e ecossistema geral de casa inteligente da Maçã, enquanto HomeKit é o nome do framework de acessórios para casa inteligente da empresa, existente desde 2014.
No início deste ano, inclusive, a Apple anunciou que estava facilitando para empresas terceirizadas o acesso ao que antes era chamado de “Funciona com o HomeKit” (“Works with HomeKit”) e que agora é “Funciona com o Apple Home” (“Works with Apple Home”).
Ainda há muitas referências ao HomeKit e ao “Apple Home” tanto no site quanto nas plataformas da Maçã. Caso essa substituição aconteça em mais lugares, porém, pode ser que a companhia simplifique a marca dessa sua categoria de produtos de uma vez.
via MacRumors