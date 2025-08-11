Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Sexta beta do iOS 26 adiciona novos toques, altera efeito do Liquid Glass e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
11/08/2025 • 18:55
Tela Bloqueada no iOS 26 beta 6

A mais recente versão beta (a sexta) dos próximos sistemas operacionais da Apple trouxe, como ocorreu com as versões anteriores, mais um punhado de mudanças/novidades.

Publicidade

Muitos usuários também têm apontado que o sistema está mais ágil e sem tantos engasgos — o que é natural, visto que agora falta apenas cerca de um mês até o lançamento oficial deles. Sem mais delongas, vamos conferir o que há de novo abaixo — incluindo algumas coisinhas acumuladas das quintas betas.

iOS 26

Toques

Foram adicionadas algumas variantes do toque Reflexo (Reflection), incluindo Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected e Surge. Também há agora um novo toque, chamado “Little Bird”.

O iOS 26 beta 6 adiciona 6 novos toques!
Todos os 6 são variantes de “Reflection”.
.
Um 7º toque novo, este é um toque original chamado Little Bird.

Botões

Os alternadores em botões agora exibem um efeito Liquid Glass quando tocados.

🔥Os alternadores do iOS 26 BETA 6 agora sempre mostra o efeito de vidro + mais dispersão 🌈

Tela Bloqueada

O Liquid Glass também foi melhorado na Tela Bloqueada, na beta mais recente. O relógio está mais transparente do que antes, embora ainda tenha uma aparência de vidro fosco. Além disso, ao inserir uma senha, os botões agora estão mais translúcidos.

O iOS 26 Beta 6 adiciona o Liquid Glass real ao relógio da Tela de Bloqueio.
Qual sua avaliação desta última atualização da Apple?
#apple #iphone

Barra de abas

As barras de abas nos aplicativos foram atualizadas para melhorar a translucidez e a legibilidade.

A beta 6 do iOS 26 também traz alguns pequenos ajustes na barra de abas do Liquid Glass. Você notou a diferença? 👀

Em alguns lugares, também há mais translucidez, mas em outros, o fundo é mais opaco, aprimorando a legibilidade mesmo se o fundo estiver cheio de detalhes.

Desfoque do Apple Music no iOS 26 beta 6.
Esquerda beta 5 direita beta 6.
Parece que não houve muita mudança.

Animações de aplicativos

A Apple alterou a animação de abertura e fechamento de aplicativos, a qual está mais rápida/natural do que antes e também mais saltitante, como visto na beta anterior na tela de desbloqueio.

A beta 6 do iOS 26 traz uma nova animação de abertura/fechamento de aplicativos, assim como no iPadOS 26.

Câmera

Após adicioná-la na beta anterior, a Apple removeu a opção no app Câmera que permitia aos usuários ativar o Modo Clássico (que invertia a direção de rolagem ao alternar entre os modos no app). Agora, o Modo Clássico é o padrão e não há opção para retornar à direção das versões beta anteriores.

A beta 6 do iOS 26 remove a configuração “Troca de Modo Clássico” da Câmera.

Vídeo introdutório

A sexta beta inclui um vídeo introdutório que explica as mudanças no design do Liquid Glass ao atualizar o dispositivo para o iOS 26. O mesmo também foi adicionado ao macOS Tahoe 26.

A beta 6 do iOS 26 adiciona um novo vídeo de introdução. Você pode assistir a ele abaixo.
(O texto é exibido no seu dispositivo, esse é o arquivo de vídeo original).

AirPods

Uma mudança notada ainda na quinta versão beta mostra uma tela inicial dos AirPods que indica que o estojo de recarga indicará de forma mais clara o status de carregamento. Há dois tons diferentes de laranja para carregamento e estojo de carregamento, além de um verde para o status carregado.

Isso é novidade na beta 5, né?! Nunca tinha visto isso antes.

iPadOS 26

A lupa no app Pré-Visualização (Preview) também possui um efeito Liquid Glass ao passá-la sobre os conteúdos na tela. Não sabemos, porém, se isso é algo nativo do sistema ou se foi criado pelo usuário.

watchOS 26

Também na quinta beta, a Central de Notificações do watchOS 26 é outro lugar que intensificou o efeito do Liquid Glass.

A Central de Notificações do watchOS ficou vítrea na versão beta 5.

visionOS 26

Um novo modo para fixar janelas no visionOS 26 foi identificado na quinta beta, o qual inicialmente está restrito a aplicativos corporativos.

Hum, o visionOS 26 tem um novo modo de acompanhamento de janela, então se você andar por aí, uma janela flutuante pode ficar fixa no lugar em relação ao seu corpo… mas isso só está disponível para aplicativos corporativos que tenham esse direito.

Alguém aí satisfeito com as mudanças, até agora? Comentem suas impressões abaixo!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple desenvolve método para gerar respostas de IA até 5x mais rápido
Posts relacionados