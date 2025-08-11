Sexta beta do iOS 26 adiciona novos toques, altera efeito do Liquid Glass e mais

A mais recente versão beta (a sexta) dos próximos sistemas operacionais da Apple trouxe, como ocorreu com as versões anteriores, mais um punhado de mudanças/novidades.

Muitos usuários também têm apontado que o sistema está mais ágil e sem tantos engasgos — o que é natural, visto que agora falta apenas cerca de um mês até o lançamento oficial deles. Sem mais delongas, vamos conferir o que há de novo abaixo — incluindo algumas coisinhas acumuladas das quintas betas.

iOS 26

Toques

Foram adicionadas algumas variantes do toque Reflexo (Reflection), incluindo Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected e Surge. Também há agora um novo toque, chamado “Little Bird”.

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025 O iOS 26 beta 6 adiciona 6 novos toques!

Todos os 6 são variantes de “Reflection”.

.

Um 7º toque novo, este é um toque original chamado Little Bird.

Botões

Os alternadores em botões agora exibem um efeito Liquid Glass quando tocados.

🔥iOS 26 BETA 6 toggle now always shows glass effect + more dispersion🌈 pic.twitter.com/rxIbiKDxD4 — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) August 11, 2025 🔥Os alternadores do iOS 26 BETA 6 agora sempre mostra o efeito de vidro + mais dispersão 🌈

Tela Bloqueada

O Liquid Glass também foi melhorado na Tela Bloqueada, na beta mais recente. O relógio está mais transparente do que antes, embora ainda tenha uma aparência de vidro fosco. Além disso, ao inserir uma senha, os botões agora estão mais translúcidos.

iOS 26 Beta 6 adds real Liquid Glass to the Lock Screen clock.



How much will you rate this latest update by Apple.#apple #iphone pic.twitter.com/JJdY1lAqyz — Latest Updates (@Iam_Sh05) August 11, 2025 O iOS 26 Beta 6 adiciona o Liquid Glass real ao relógio da Tela de Bloqueio.

Qual sua avaliação desta última atualização da Apple?

Barra de abas

As barras de abas nos aplicativos foram atualizadas para melhorar a translucidez e a legibilidade.

iOS 26 Beta 6 also makes some slight tweaks to the Liquid Glass tab bar, did you notice the difference? 👀 pic.twitter.com/MKNBfDfL9w — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2025 A beta 6 do iOS 26 também traz alguns pequenos ajustes na barra de abas do Liquid Glass. Você notou a diferença? 👀

Em alguns lugares, também há mais translucidez, mas em outros, o fundo é mais opaco, aprimorando a legibilidade mesmo se o fundo estiver cheio de detalhes.

iOS 26 beta 6 apple music blur.

Left beta 5 right beta 6.

Seems to be not much of a change. pic.twitter.com/jBBPa3jGFg — Noah (@itsnoahd) August 11, 2025 Desfoque do Apple Music no iOS 26 beta 6.

Esquerda beta 5 direita beta 6.

Parece que não houve muita mudança.

Animações de aplicativos

A Apple alterou a animação de abertura e fechamento de aplicativos, a qual está mais rápida/natural do que antes e também mais saltitante, como visto na beta anterior na tela de desbloqueio.

iOS 26 Beta 6 brings a new app open/close animation, just like on iPadOS 26. pic.twitter.com/VHVQAQeBhU — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2025 A beta 6 do iOS 26 traz uma nova animação de abertura/fechamento de aplicativos, assim como no iPadOS 26.

Câmera

Após adicioná-la na beta anterior, a Apple removeu a opção no app Câmera que permitia aos usuários ativar o Modo Clássico (que invertia a direção de rolagem ao alternar entre os modos no app). Agora, o Modo Clássico é o padrão e não há opção para retornar à direção das versões beta anteriores.

iOS 26 beta 6 removes the camera's "Classic Mode Switching" setting pic.twitter.com/gy4qrtMrmy — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025 A beta 6 do iOS 26 remove a configuração “Troca de Modo Clássico” da Câmera.

Vídeo introdutório

A sexta beta inclui um vídeo introdutório que explica as mudanças no design do Liquid Glass ao atualizar o dispositivo para o iOS 26. O mesmo também foi adicionado ao macOS Tahoe 26.

iOS 26 beta 6 adds a new onboarding video. You can view it below



(Text is shown on your device, this is the raw video file) pic.twitter.com/81dSbVmFwm — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025 A beta 6 do iOS 26 adiciona um novo vídeo de introdução. Você pode assistir a ele abaixo.

(O texto é exibido no seu dispositivo, esse é o arquivo de vídeo original).

AirPods

Uma mudança notada ainda na quinta versão beta mostra uma tela inicial dos AirPods que indica que o estojo de recarga indicará de forma mais clara o status de carregamento. Há dois tons diferentes de laranja para carregamento e estojo de carregamento, além de um verde para o status carregado.

This is new in Beta 5 right ?! I’ve never seen it before. pic.twitter.com/GC8BP7nTmP — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 6, 2025 Isso é novidade na beta 5, né?! Nunca tinha visto isso antes.

iPadOS 26

A lupa no app Pré-Visualização (Preview) também possui um efeito Liquid Glass ao passá-la sobre os conteúdos na tela. Não sabemos, porém, se isso é algo nativo do sistema ou se foi criado pelo usuário.

watchOS 26

Também na quinta beta, a Central de Notificações do watchOS 26 é outro lugar que intensificou o efeito do Liquid Glass.

watchOS Notification Center gone glassy in beta 5 pic.twitter.com/aKskGiDwiU — Benjamin Mayo (@bzamayo) August 6, 2025 A Central de Notificações do watchOS ficou vítrea na versão beta 5.

visionOS 26

Um novo modo para fixar janelas no visionOS 26 foi identificado na quinta beta, o qual inicialmente está restrito a aplicativos corporativos.

Huh, visionOS 26 has a new window follow mode, so if you walk around a floating window can stay fixed in place relative to your body … but it's only available to enterprise apps who get an entitlement. pic.twitter.com/tYZHL0v11t — Benjamin Mayo (@bzamayo) August 6, 2025 Hum, o visionOS 26 tem um novo modo de acompanhamento de janela, então se você andar por aí, uma janela flutuante pode ficar fixa no lugar em relação ao seu corpo… mas isso só está disponível para aplicativos corporativos que tenham esse direito.

Alguém aí satisfeito com as mudanças, até agora? Comentem suas impressões abaixo!