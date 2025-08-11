Sexta beta do iOS 26 adiciona novos toques, altera efeito do Liquid Glass e mais

A mais recente versão beta (a sexta) dos próximos sistemas operacionais da Apple trouxe, como ocorreu com as versões anteriores, mais um punhado de mudanças/novidades.
Muitos usuários também têm apontado que o sistema está mais ágil e sem tantos engasgos — o que é natural, visto que agora falta apenas cerca de um mês até o lançamento oficial deles. Sem mais delongas, vamos conferir o que há de novo abaixo — incluindo algumas coisinhas acumuladas das quintas betas.
iOS 26
Toques
Foram adicionadas algumas variantes do toque Reflexo (Reflection), incluindo Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected e Surge. Também há agora um novo toque, chamado “Little Bird”.
Botões
Os alternadores em botões agora exibem um efeito Liquid Glass quando tocados.
Tela Bloqueada
O Liquid Glass também foi melhorado na Tela Bloqueada, na beta mais recente. O relógio está mais transparente do que antes, embora ainda tenha uma aparência de vidro fosco. Além disso, ao inserir uma senha, os botões agora estão mais translúcidos.
Barra de abas
As barras de abas nos aplicativos foram atualizadas para melhorar a translucidez e a legibilidade.
Em alguns lugares, também há mais translucidez, mas em outros, o fundo é mais opaco, aprimorando a legibilidade mesmo se o fundo estiver cheio de detalhes.
Animações de aplicativos
A Apple alterou a animação de abertura e fechamento de aplicativos, a qual está mais rápida/natural do que antes e também mais saltitante, como visto na beta anterior na tela de desbloqueio.
Câmera
Após adicioná-la na beta anterior, a Apple removeu a opção no app Câmera que permitia aos usuários ativar o Modo Clássico (que invertia a direção de rolagem ao alternar entre os modos no app). Agora, o Modo Clássico é o padrão e não há opção para retornar à direção das versões beta anteriores.
Vídeo introdutório
A sexta beta inclui um vídeo introdutório que explica as mudanças no design do Liquid Glass ao atualizar o dispositivo para o iOS 26. O mesmo também foi adicionado ao macOS Tahoe 26.
AirPods
Uma mudança notada ainda na quinta versão beta mostra uma tela inicial dos AirPods que indica que o estojo de recarga indicará de forma mais clara o status de carregamento. Há dois tons diferentes de laranja para carregamento e estojo de carregamento, além de um verde para o status carregado.
iPadOS 26
A lupa no app Pré-Visualização (Preview) também possui um efeito Liquid Glass ao passá-la sobre os conteúdos na tela. Não sabemos, porém, se isso é algo nativo do sistema ou se foi criado pelo usuário.
watchOS 26
Também na quinta beta, a Central de Notificações do watchOS 26 é outro lugar que intensificou o efeito do Liquid Glass.
visionOS 26
Um novo modo para fixar janelas no visionOS 26 foi identificado na quinta beta, o qual inicialmente está restrito a aplicativos corporativos.
Alguém aí satisfeito com as mudanças, até agora? Comentem suas impressões abaixo!