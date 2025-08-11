Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Sextas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 estão agora disponíveis

Luiz Gustavo Ribeiro
11/08/2025 • 14:19
Apple Beta Software Program (Siri Remote, Apple TV, HomePod, MacBook Pro, iPad Pro, AirPods, iPhone 16 Pro Max e Apple Watch com o macOS Tahoe 26, iPadOS 26, iOS 26 e watchOS 26 nas telas)

O ciclo de testes dos próximos sistemas operacionais da Apple teve continuidade hoje com a liberação das sextas betas do iOS 26 (compilação 23A5318c), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (25A5338b), watchOS 26 (23R5340a), tvOS 26 (23J5339a) e visionOS 26 (23M5322b) para desenvolvedores.

Publicidade

Também estão disponíveis as segundas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G210) e do macOS Sonoma 14.8 (23J10).

Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.

Posts relacionados

Embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, também já estão disponíveis as betas públicas desses sistemas, caso alguém prefira instalá-las.

Caso as novas betas tragam alguma novidade, detalharemos tudo por aqui. Continuem acompanhando!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Baixe aqui os 15 novos wallpapers/screensavers do macOS Tahoe 26!
Posts relacionados