Sextas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 estão agora disponíveis

O ciclo de testes dos próximos sistemas operacionais da Apple teve continuidade hoje com a liberação das sextas betas do iOS 26 (compilação
23A5318c), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (
25A5338b), watchOS 26 (
23R5340a), tvOS 26 (
23J5339a) e visionOS 26 (
23M5322b) para desenvolvedores.
Também estão disponíveis as segundas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação
24G210) e do macOS Sonoma 14.8 (
23J10).
Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.
Embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, também já estão disponíveis as betas públicas desses sistemas, caso alguém prefira instalá-las.
Caso as novas betas tragam alguma novidade, detalharemos tudo por aqui. Continuem acompanhando!