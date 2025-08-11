Sextas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 estão agora disponíveis

O ciclo de testes dos próximos sistemas operacionais da Apple teve continuidade hoje com a liberação das sextas betas do iOS 26 (compilação 23A5318c ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5338b ), watchOS 26 ( 23R5340a ), tvOS 26 ( 23J5339a ) e visionOS 26 ( 23M5322b ) para desenvolvedores.

Também estão disponíveis as segundas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G210 ) e do macOS Sonoma 14.8 ( 23J10 ).

Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.

Embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, também já estão disponíveis as betas públicas desses sistemas, caso alguém prefira instalá-las.

Caso as novas betas tragam alguma novidade, detalharemos tudo por aqui. Continuem acompanhando!