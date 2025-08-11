Navegue

Uber lança selo de verificação para passageiros no Brasil

Bruno S. Gentile
11/08/2025 • 16:36
Leitura de 1 minuto

A Uber iniciou no Brasil a distribuição de um selo de verificação para passageiros. A medida, já aplicada nos Estados Unidos e agora adotada como parte das ferramentas de segurança da plataforma, é exibida no perfil do usuário e visível aos motoristas antes de a corrida ser aceita. Segundo a empresa, a finalidade é confirmar a identidade do passageiro e ampliar a confiança nas viagens.

Publicidade

A verificação cruza dados fornecidos no cadastro (como nome e número de telefone) com registros de terceiros considerados confiáveis. Dependendo do caso, o processo é concluído automaticamente ou exige que o passageiro envie a foto de um documento oficial acompanhada de uma selfie.

A Uber aponta que apenas o nome do passageiro e o selo serão mostrados ao motorista, enquanto os documentos enviados permanecem criptografados. A empresa afirma que o recurso é uma resposta a uma série de solicitações por parte dos motoristas por mecanismos adicionais que facilitem a identificação de perfis falsos.

O caminho para fazer a verificação é o seguinte: abra o aplicativo, acesse Conta, vá até Configurações, toque no seu perfil e selecione Começar a verificação.

Publicidade

Com o lançamento, o Brasil se torna o segundo mercado da Uber a contar com esse tipo de validação.

via UOL Tilt

Bruno S. Gentile
