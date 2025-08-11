Navegue

Apple's New Observatory Unveiled | Drone Tour (2025)
Vídeo capturado por drone mostra como é o Observatório do Apple Park

Bruno Cardoso
11/08/2025 • 15:14
Há cerca de um ano, a Apple inaugurou o The Observatory (O Observatório), um espaço para a demonstração de dispositivos durante eventos integrado ao Apple Park, a sua sede em Cupertino (Califórnia, Estados Unidos).

Embora esteja em pleno funcionamento desde então, essa construção pouco é aberta ao público — o que significa que, sempre que novas imagens são liberadas na internet, elas acabam chamando a atenção de fãs da Maçã.

Agora, foi a vez de Duncan Sinfield publicar um vídeo bem legal do campus da gigante de Cupertino, o qual traz tomadas gravadas com a ajuda de um drone — e que, como vocês já devem estar suspeitado, cobre o The Observatory.

YouTube video

Sobrevoe o Apple Park em Cupertino, Califórnia, para uma visão rara do The Observatory — o novíssimo espaço para eventos da Apple, perfeitamente integrado à paisagem. Capturado em 4K com tecnologia de drones DJI, esse tour aéreo mostra o lado oculto da sede de US$5 bilhões da Apple, que poucos já viram.

No vídeo, é possível ver a arquitetura distinta da construção, que fica dentro de uma colina na região sul do campus, bem perto do Steve Jobs Theater.

Também dá para perceber o “óculo circular” de três metros de diâmetro que fica no domo do The Observatory, permitindo que visitantes tenham uma visão direta para o céu.

Belas imagens, não?

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
