Adaptador magnético da KUXIU libera recarga à la MagSafe em iPads

Uma das vantagens da porta USB-C em iPads é a possibilidade de conectar acessórios para acessar/salvar arquivos em geral. O problema é que isso ocupa a única porta do tablet — dificultando, por exemplo, assistir a um filme que está sendo reproduzido de um SSD externo enquanto o iPad está recarregando.

Existem, é claro, algumas soluções alternativas — a mais óbvia é conectar um hub ao tablet e, em seguida, plugar seus acessórios a ele. Contudo, o M30 Magnetic Smart Connector Charger da KUXIU é uma opção ainda mais simples.

Como o nome indica, ele aproveita o Smart Connector na parte traseira dos iPads (os três pontos de metal logo acima da porta USB-C), funcionando como um adaptador tipo MagSafe para o tablet.

Introducing KUXIU M30 Magnetic Smart Connector Charger.

This is the Magsafe charger for iPad!

What do you have in mind for this? Who will need this?🙋#ipad pic.twitter.com/YUDhOPC6jA — Kuxiu (@Kuxiutech) August 8, 2025 Apresentando o KUXIU M30 Magnetic Smart Connector Charger.

Esse é o carregador MagSafe para iPad!

O que você tem em mente para isso? Quem vai precisar dele? 🙋#ipad

O adaptador também recarrega certos iPads mais rápido do que o novo padrão de carregamento sem fio Qi2.2, sendo que os modelos com os chips M2/M3 recarregam a até 18W, enquanto aqueles com chip M4 podem chegar a 35W.

Ele inclui ainda um cabo USB-C trançado de 2 metros — comprimento suficiente para alcançar um carregador de parede.

É claro que há desvantagens no design do acessório. Muitas (não todas) capas para iPad cobrem o Smart Connector, então você precisa removê-las para carregar. Até mesmo alguns suportes de mesa podem dificultar o seu uso.

O M30 Magnetic Smart Connector Charger é compatível com todos os modelos recentes de iPads Air/Pro, mas não com o iPad (A16) e nem com o iPad mini (A17 Pro). Ele está disponível na loja online da KUXIU por US$40.

via 9to5Mac