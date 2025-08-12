Navegue

Adaptador magnético da KUXIU libera recarga à la MagSafe em iPads

Luiz Gustavo Ribeiro
12/08/2025 • 15:57
Uma das vantagens da porta USB-C em iPads é a possibilidade de conectar acessórios para acessar/salvar arquivos em geral. O problema é que isso ocupa a única porta do tablet — dificultando, por exemplo, assistir a um filme que está sendo reproduzido de um SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. externo enquanto o iPad está recarregando.

Existem, é claro, algumas soluções alternativas — a mais óbvia é conectar um hub ao tablet e, em seguida, plugar seus acessórios a ele. Contudo, o M30 Magnetic Smart Connector Charger da KUXIU é uma opção ainda mais simples.

Como o nome indica, ele aproveita o Smart Connector na parte traseira dos iPads (os três pontos de metal logo acima da porta USB-C), funcionando como um adaptador tipo MagSafe para o tablet.

O adaptador também recarrega certos iPads mais rápido do que o novo padrão de carregamento sem fio Qi2.2, sendo que os modelos com os chips M2/M3 recarregam a até 18W, enquanto aqueles com chip M4 podem chegar a 35W.

Ele inclui ainda um cabo USB-C trançado de 2 metros — comprimento suficiente para alcançar um carregador de parede.

É claro que há desvantagens no design do acessório. Muitas (não todas) capas para iPad cobrem o Smart Connector, então você precisa removê-las para carregar. Até mesmo alguns suportes de mesa podem dificultar o seu uso.

O M30 Magnetic Smart Connector Charger é compatível com todos os modelos recentes de iPads Air/Pro, mas não com o iPad (A16) e nem com o iPad mini (A17 Pro). Ele está disponível na loja online da KUXIU por US$40.

Luiz Gustavo Ribeiro
