Aplicativo Cassette transforma vídeos em gravações no estilo VHS

Bruno S. Gentile
12/08/2025 • 16:36
Divulgação/Cassette
App Cassette

O aplicativo Cassette para iPhone e iPad reproduz vídeos pessoais em um formato que emula fitas VHS 1Video Home System, ou sistema doméstico de vídeo., com visual inspirado nas gravações caseiras comuns nas décadas de 1980 e 1990. O app organiza os arquivos do usuário em “fitas” virtuais exibidas na tela, com rótulos manuscritos e indicação do ano, permitindo, assim, iniciar a reprodução ao tocar sobre a escolhida.

Criado por Devin Davies, o aplicativo surgiu a partir de uma sugestão do desenvolvedor Charlie Chapman, que buscava uma forma simples de assistir a vídeos familiares em sequência no estilo das antigas fitas domésticas. A interface apresenta uma fileira de fitas e um ícone de TV no topo, onde a gravação selecionada é “carregada” virtualmente.

Divulgação/Cassete

Durante a reprodução, o app exibe na tela a data, o horário e a localização da gravação, em uma fonte pixelada que remete ao visual dos antigos gravadores de vídeo. O recurso AirPlay permite assistir ao conteúdo na TV, mantendo a estética VHS.

O Cassette é gratuito para download e oferece o plano opcional ColorPlus, que permite selecionar manualmente a fita a ser exibida. Os preços no Brasil são de R$7 por mês, R$40 por ano ou R$50 em uma compra única.

Segundo o desenvolvedor, o app já filtra gravações de tela para evitar que apareçam na seleção e estuda formas de excluir automaticamente vídeos baixados de plataformas como o TikTok e os Reels do Instagram.

via TechCrunch

Notas de rodapé

  • 1
    Video Home System, ou sistema doméstico de vídeo.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
