Apple TV+ disponibiliza três de seus filmes para compra/aluguel

O Apple TV+ parece estar mudando a estratégia de distribuição das suas produções, já que, como notado por assinantes do serviço no Reddit, a empresa disponibilizou recentemente alguns de seus filmes para compra/aluguel no aplicativo Apple TV, permitindo que seus usuários assistam a eles sem necessariamente assinar o serviço de streaming.

Ao que tudo indica, por ora apenas alguns longas mais antigos do serviço podem ser comprados ou alugados. Entre os títulos disponíveis, temos “Greyhound — Na Mira do Inimigo” e “On the Rocks”, ambos de 2020, e o vencedor do Oscar “No Ritmo do Coração” (“CODA”), de 2021.

Tanto “Greyhound” quanto “On the Rocks” podem ser comprados por R$30 ou alugados por R$12. Por não ser distribuído pela Maçã no Brasil, “No Ritmo do Coração” já estava disponível de forma avulsa por aqui antes, saindo para compra pelo preço de R$20 e para aluguel por R$12.

Uma prova de que essas produções não foram disponibilizadas por engano no aplicativo TV são os IDs do iTunes desses filmes, que foram identificados pelo CheapCharts — site especializado em monitorar preços e a disponibilidade de itens no iTunes. Mais especificamente, o código 1805979868 diz respeito a “On the Rocks”, 1806204768 a “No Ritmo do Coração” e 1805971117 a “Greyhound”.

Como é possível notar nas páginas dessas produções na plataforma da Apple, elas podem ser compradas/alugadas em 4K com HDR, além de ter compatibilidade com os padrões Dolby Atmos e Dolby Vision.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

