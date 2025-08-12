Navegue

Apple TV+ disponibiliza três de seus filmes para compra/aluguel

Bruno Cardoso
12/08/2025 • 14:30

O Apple TV+ parece estar mudando a estratégia de distribuição das suas produções, já que, como notado por assinantes do serviço no Reddit, a empresa disponibilizou recentemente alguns de seus filmes para compra/aluguel no aplicativo Apple TV, permitindo que seus usuários assistam a eles sem necessariamente assinar o serviço de streaming.

Ao que tudo indica, por ora apenas alguns longas mais antigos do serviço podem ser comprados ou alugados. Entre os títulos disponíveis, temos “Greyhound — Na Mira do Inimigo” e “On the Rocks”, ambos de 2020, e o vencedor do Oscar “No Ritmo do Coração” (“CODA”), de 2021.

Tanto “Greyhound” quanto “On the Rocks” podem ser comprados por R$30 ou alugados por R$12. Por não ser distribuído pela Maçã no Brasil, “No Ritmo do Coração” já estava disponível de forma avulsa por aqui antes, saindo para compra pelo preço de R$20 e para aluguel por R$12.

Uma prova de que essas produções não foram disponibilizadas por engano no aplicativo TV são os IDs do iTunes desses filmes, que foram identificados pelo CheapCharts — site especializado em monitorar preços e a disponibilidade de itens no iTunes. Mais especificamente, o código 1805979868 diz respeito a “On the Rocks”, 1806204768 a “No Ritmo do Coração” e 1805971117 a “Greyhound”.

Como é possível notar nas páginas dessas produções na plataforma da Apple, elas podem ser compradas/alugadas em 4K com HDR, além de ter compatibilidade com os padrões Dolby Atmos e Dolby Vision.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
