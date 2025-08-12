Apps permitem gravação de vídeos profissionais em Open Gate no iPhone

Aplicativos de câmera de terceiros têm passado a oferecer modos de gravação que utilizam toda a área do sensor dos iPhones compatíveis, recurso conhecido no cinema como Open Gate. A técnica permite capturar mais área vertical e horizontal do que o formato padrão (16:9), ampliando o campo de visão e oferecendo maior flexibilidade para recortes em múltiplas proporções durante a pós-produção sem perda relevante de qualidade.

O Open Gate tem origem no cinema de película, sendo o “gate” a abertura que expõe o filme. Nas câmeras digitais, o termo se refere ao uso do sensor em sua capacidade máxima, preservando a resolução total e permitindo reaproveitar o mesmo material para diferentes tipos de formatos.

O Pearla, lançado em 2024, incorporou suporte ao Open Gate a partir de atualizações recentes. O app inclui formatos de corte como o XPan , e suporte a perfis log de fabricantes como ARRI, Canon, DJI, Fujifilm, Nikon, Panasonic e Sony.

Divulgação/Pearla

O OpenCam também permite gravação usando todo o sensor do iPhone, com suporte a estabilização, resolução 4K+ a até 60 quadros por segundo, Apple Log e ProRes. Ele dispõe de controles manuais para exposição, foco, balanço de branco, velocidade do obturador e ISO. O gerenciamento de arquivos é feito de forma independente da biblioteca de fotos, permitindo salvar apenas os vídeos selecionados.

Divulgaçáo/OpenCam

Ao explorar toda a área do sensor, esses aplicativos permitem que criadores de conteúdo produzam um único arquivo bruto adaptável a diferentes proporções de tela. Entretanto, o tamanho dos arquivos e possíveis restrições na taxa de quadros ou na estabilização digital podem ser um empecilho para quem deseja utilizar esse tipo de aplicação.

O Pearla requer pelo menos o iOS 18 e está disponível mediante uma assinatura mensal de R$20, trimestral de R$50 ou anual de R$130. Já o OpenCam requer no mínimo o iOS 17 e sai por uma assinatura mensal de R$20 ou por uma compra vitalícia de R$100.

