Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Beats Pill ganhará edição limitada assinada pelo estilista Kiko Kostadinov

Bruno Cardoso
12/08/2025 • 11:34

A Beats anunciou hoje o lançamento de mais uma edição exclusiva da Beats Pill, sua caixa de som sem fio renovada no ano passado.

Publicidade

Feita em parceria com estilista búlgaro Kiko Kostadinov, conhecido por misturar elementos históricos com formas modernas, ela traz um acabamento na cor “Kiko grey” (“cinza Kiko”, na tradução direta), bem como um padrão que faz referência ao artesanato trácio.

Apresentamos a edição limitada Kiko Kostadinov da Beats Pill — uma fusão inteligente de design moderno e influência histórica.
À venda a partir de 15 de agosto, às 10h BST, exclusivamente em kikokostadinov.com e nas lojas flagship da Kiko Kostadinov em Los Angeles e Tóquio.

A edição limitada Kiko Kostadinov da Beats Pill é uma fusão inteligente de design moderno e influência histórica. Para esta colaboração, buscamos a geometria ornamentada encontrada na iconografia antiga, reinterpretando esses motivos para a grade personalizada da caixa de som. Essas formas, enraizadas na linguagem visual do artesanato trácio, remetem a uma história em que padrão e significado estavam intimamente ligados. A caixa de som tem acabamento em nossa assinatura “cinza Kiko”, um tom frio e neutro que adiciona um toque sutil e utilitário.

O dispositivo também vem com um cordão colorido que serve como um “um talismã sutil, ecoando os amuletos de proteção e os fios cerimoniais encontrados na tradição popular búlgara, onde cor e artesanato carregam significado através das gerações”.

Segundo a Beats, essa versão da caixa de som será lançada no dia 15 agosto e poderá ser adquirida apenas no site oficial da marca comanda por Kiko Kostadinov, bem como nas lojas da grife em Los Angeles (Estados Unidos) e Tóquio (Japão). Detalhes sobre preço não foram divulgados, mas é esperado que a Beats Pill seja vendida pelo seu valor “padrão”, que é de US$150 lá fora.

Beats Pill (miniatura)
Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10
Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x
Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Epic vence Apple na Austrália e anuncia volta de Fortnite ao iOS no país
Posts relacionados