Beats Pill ganhará edição limitada assinada pelo estilista Kiko Kostadinov

A Beats anunciou hoje o lançamento de mais uma edição exclusiva da Beats Pill, sua caixa de som sem fio renovada no ano passado.

Publicidade

Feita em parceria com estilista búlgaro Kiko Kostadinov, conhecido por misturar elementos históricos com formas modernas, ela traz um acabamento na cor “Kiko grey” (“cinza Kiko”, na tradução direta), bem como um padrão que faz referência ao artesanato trácio.

Introducing the limited-edition Kiko Kostadinov Beats Pill—a thoughtful fusion of modern design and historical influence.



On sale August 15th, at 10am BST, exclusively on https://t.co/cBLabdyse9 and in-store at the Kiko Kostadinov Los Angeles and Tokyo flagships. pic.twitter.com/58enw00BQw — Beats by Dre (@beatsbydre) August 12, 2025 Apresentamos a edição limitada Kiko Kostadinov da Beats Pill — uma fusão inteligente de design moderno e influência histórica.

À venda a partir de 15 de agosto, às 10h BST, exclusivamente em kikokostadinov.com e nas lojas flagship da Kiko Kostadinov em Los Angeles e Tóquio.

A edição limitada Kiko Kostadinov da Beats Pill é uma fusão inteligente de design moderno e influência histórica. Para esta colaboração, buscamos a geometria ornamentada encontrada na iconografia antiga, reinterpretando esses motivos para a grade personalizada da caixa de som. Essas formas, enraizadas na linguagem visual do artesanato trácio, remetem a uma história em que padrão e significado estavam intimamente ligados. A caixa de som tem acabamento em nossa assinatura “cinza Kiko”, um tom frio e neutro que adiciona um toque sutil e utilitário.

O dispositivo também vem com um cordão colorido que serve como um “um talismã sutil, ecoando os amuletos de proteção e os fios cerimoniais encontrados na tradição popular búlgara, onde cor e artesanato carregam significado através das gerações”.

Segundo a Beats, essa versão da caixa de som será lançada no dia 15 agosto e poderá ser adquirida apenas no site oficial da marca comanda por Kiko Kostadinov, bem como nas lojas da grife em Los Angeles (Estados Unidos) e Tóquio (Japão). Detalhes sobre preço não foram divulgados, mas é esperado que a Beats Pill seja vendida pelo seu valor “padrão”, que é de US$150 lá fora.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.