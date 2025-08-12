Chips “A20” dos “iPhones 18” poderão ter grande salto de eficiência

O analista Ming-Chi Kuo publicou um novo relatório sobre a cadeia de fornecimento da Apple informando que a Eternal Materials garantiu um pedido da TSMC para empacotar os chips de iPhones e MacBooks a serem produzidos em 2026.

Mais do que isso, as informações fornecidas pelo analista corroboram rumores anteriores de que os modelos da linha “iPhone 18” deverão apresentar um salto no desempenho graças às inovações com o chip “A20”.

O detalhe mais notável envolve o motivo pelo qual a Eternal ganhou o contrato, o qual trata da mudança no empacotamento do processador, o qual passará do processo InFO para o WMCM .

Deixando a parte técnica de lado, no WMCM é reduzido o consumo de material e as etapas do processo para melhorar o rendimento e a eficiência. Isso porque ele permite que diferentes componentes, como o SoC e a DRAM , sejam integrados em um único encapsulamento, antes de serem divididos em chips individuais.

Assim, os futuros chips da Apple não serão apenas menores e mais eficientes em termos de energia — em parte devido ao processo N2 da TSMC —, mas também permitirão melhor desempenho e potencialmente menor consumo de energia.

Esse processo também permitirá aumentar o número de configurações de chips diferentes que a Apple poderá produzir. Assim, ela poderá diferenciar ainda mais os seus chips adicionando componentes mais potentes em um e usando conjuntos diferentes em outro, enquanto mantém certos elementos entre eles.

Não está claro, porém, se essa mudança será limitada aos chips dos modelos de ponta, como o “iPhone 18 Pro” e o suposto “iPhone 18 Fold”, ou se será estendida aos modelos de entrada/intermediário. De qualquer forma, os prospectos são interessantes.

