App Arquivos (Files) na tela do telefone, em cima de um Mac

Como desfazer uma ação no app Arquivos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
12/08/2025 • 07:30
Com o aplicativo Arquivos (Files), donos de iPhones e iPads podem visualizar e gerenciar os documentos e pastas armazenados localmente ou em serviços como o iCloud e Google Drive, por exemplo.

Caso você tenha feito algum processo por lá (como mover um arquivo ou excluí-lo), saiba que é possível facilmente desfazer isso.

Confira, a seguir, como proceder! 🗂️

  1. Comece abrindo o app Arquivos no smartphone ou tablet;
  2. Depois de ter feito a última ação, mantenha o dedo pressionado por alguns instantes em uma área vazia do app;
  3. Selecione “Desfazer Mover [nome do arquivo]”.

Com isso, o arquivo em questão será colocado de volta no local onde estava anteriormente.

Pedro Henrique Nunes
