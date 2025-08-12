Como desfazer uma ação no app Arquivos [iPhone e iPad]

Com o aplicativo Arquivos (Files), donos de iPhones e iPads podem visualizar e gerenciar os documentos e pastas armazenados localmente ou em serviços como o iCloud e Google Drive, por exemplo.
Caso você tenha feito algum processo por lá (como mover um arquivo ou excluí-lo), saiba que é possível facilmente desfazer isso.
Confira, a seguir, como proceder! 🗂️
- Comece abrindo o app Arquivos no smartphone ou tablet;
- Depois de ter feito a última ação, mantenha o dedo pressionado por alguns instantes em uma área vazia do app;
- Selecione “Desfazer Mover [nome do arquivo]”.
Com isso, o arquivo em questão será colocado de volta no local onde estava anteriormente.