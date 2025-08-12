Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Como salvar uma gravação de ligação no app Arquivos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
12/08/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

Nós já mostramos, por aqui, como é bem útil e simples gravar uma ligação no seu iPhone — e ouvi-la posteriormente no aplicativo Notas (Notes) não só do iPhone, como do iPad e Mac também.

Porém, a Apple também permite que você também salve essas gravações no app Arquivos (Files) do seu smartphone ou tablet, a fim de gerenciá-las melhor. A seguir, mostraremos como é supersimples fazer isso! 📂

Comece abrindo o app Notas e indo até a pasta “Gravações de Ligações” (na visualização geral de pastas).

Após selecionar aquela que quiser, mantenha o dedo pressionado em cima da ligação e escolha “Salvar Áudio no App Arquivos”.

Com isso, uma área do app Arquivos será aberta, permitindo que você escolha o local onde quer salvá-lo, além de alterar o seu nome e/ou adicionar etiquetas, por exemplo.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
