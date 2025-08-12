Epic vence Apple na Austrália e anuncia volta de Fortnite ao iOS no país

Um tribunal federal da Austrália concluiu que a Apple e o Google infringiram a lei do país e abusaram do seu poder de mercado devido à forma como administram suas lojas de aplicativos — especialmente por causa das comissões cobradas a desenvolvedores por compras realizadas dentro de apps.
Dando uma vitória parcial à Epic Games no país, a decisão é fruto de uma disputa que começou em 2020, quando o jogo Fortnite foi banido da App Store após a desenvolvedora passar por cima das diretrizes da loja da Apple e oferecer seu próprio sistema de pagamentos dentro do app.
De acordo com a ABC News, a justiça australiana concluiu que a maneira como a Apple gerencia a App Store e sua exigência para que desenvolvedores usem sua plataforma de pagamentos impactou negativamente na concorrência — mesmo que a Maçã alegue que impôs essas restrições “por questões de segurança”.
O fato de a Apple ter imposto esses sistemas centralizados de distribuição de aplicativos com o objetivo de proteger a segurança, não implica que não haja também um propósito anticompetitivo substancial envolvido.
No caso da Apple em específico, pesou também a proibição de instalar aplicativos de lojas de terceiros no sistema — o que seria uma opção para usuários que quisessem pagar mais barato por apps e para desenvolvedores que porventura desejassem escapar das comissões cobradas.
Concluindo que a Apple e o Google violaram a seção 46 da lei de concorrência e do consumidor, a decisão rejeitou algumas acusações da Epic contra as duas empresas, como a de que elas teriam incorrido em conduta abusiva ao ponto de violar os padrões legais de boa fé e justiça.
Em comunicado, a Apple afirmou ter recebido com satisfação os pontos da denúncia rejeitados, mas que “discorda fortemente” dos aceitos, alegando enfrentar “concorrência acirrada” em todos os mercados que atua e investir continuamente para tornar a App Store mais segura.
Epic Games comemora
Em publicação na rede social X (antigo Twitter), a Epic Games classificou a decisão como uma “vitória para desenvolvedores e consumidores na Austrália”, afirmando que a Epic Games Store e o jogo Fortnite retornarão ao iOS no país graças à decisão da justiça, que poderá abrir margens para indenizações coletivas.
O anúncio da empresa vai ao encontro do que foi feito após decisões judiciais em outros países (não necessariamente envolvendo disputas diretas) — como no caso da União Europeia e até mesmo no Brasil, em meio à disputa entre a Apple e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).