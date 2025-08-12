Epic vence Apple na Austrália e anuncia volta de Fortnite ao iOS no país

Um tribunal federal da Austrália concluiu que a Apple e o Google infringiram a lei do país e abusaram do seu poder de mercado devido à forma como administram suas lojas de aplicativos — especialmente por causa das comissões cobradas a desenvolvedores por compras realizadas dentro de apps.

Dando uma vitória parcial à Epic Games no país, a decisão é fruto de uma disputa que começou em 2020, quando o jogo Fortnite foi banido da App Store após a desenvolvedora passar por cima das diretrizes da loja da Apple e oferecer seu próprio sistema de pagamentos dentro do app.

De acordo com a ABC News, a justiça australiana concluiu que a maneira como a Apple gerencia a App Store e sua exigência para que desenvolvedores usem sua plataforma de pagamentos impactou negativamente na concorrência — mesmo que a Maçã alegue que impôs essas restrições “por questões de segurança”.

O fato de a Apple ter imposto esses sistemas centralizados de distribuição de aplicativos com o objetivo de proteger a segurança, não implica que não haja também um propósito anticompetitivo substancial envolvido.

No caso da Apple em específico, pesou também a proibição de instalar aplicativos de lojas de terceiros no sistema — o que seria uma opção para usuários que quisessem pagar mais barato por apps e para desenvolvedores que porventura desejassem escapar das comissões cobradas.

Concluindo que a Apple e o Google violaram a seção 46 da lei de concorrência e do consumidor, a decisão rejeitou algumas acusações da Epic contra as duas empresas, como a de que elas teriam incorrido em conduta abusiva ao ponto de violar os padrões legais de boa fé e justiça.

Em comunicado, a Apple afirmou ter recebido com satisfação os pontos da denúncia rejeitados, mas que “discorda fortemente” dos aceitos, alegando enfrentar “concorrência acirrada” em todos os mercados que atua e investir continuamente para tornar a App Store mais segura.

Epic Games comemora

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), a Epic Games classificou a decisão como uma “vitória para desenvolvedores e consumidores na Austrália”, afirmando que a Epic Games Store e o jogo Fortnite retornarão ao iOS no país graças à decisão da justiça, que poderá abrir margens para indenizações coletivas.

The Epic Games Store and Fortnite will come to iOS in Australia! An Australian court just found that Apple and Google abuse their control over app distribution and in-app payments to limit competition. There are 2,000+ pages of findings that we’ll need to dig into to fully… — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 12, 2025 A Epic Games Store e Fortnite chegarão ao iOS na Austrália! Um tribunal australiano acaba de concluir que a Apple e o Google abusam do seu controle sobre a distribuição de aplicativos e pagamentos dentro de aplicativos para limitar a concorrência. Há mais de 2.000 páginas de conclusões que precisaremos analisar para entender completamente os detalhes. Isso é uma VITÓRIA para desenvolvedores e consumidores na Austrália!

O anúncio da empresa vai ao encontro do que foi feito após decisões judiciais em outros países (não necessariamente envolvendo disputas diretas) — como no caso da União Europeia e até mesmo no Brasil, em meio à disputa entre a Apple e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).