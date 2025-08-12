Musk acusa Apple de favorecer OpenAI e ameaça entrar com “medidas legais”

Após um bom período de trégua, o bilionário Elon Musk voltou a mirar sua artilharia contra a Apple — desta vez, por causa do posicionamento do Grok (plataforma de inteligência artificial de sua propriedade) no ranking dos aplicativos mais baixados da App Store.
Compartilhando uma publicação no X (antigo Twitter) a qual aponta para o posicionamento do Grok no topo da lista de apps mais baixados dos Estados Unidos, Musk iniciou sua mais recente saga contra a Apple questionando a ausência tanto da rede social quanto do chatbot na seção “Essencial” da loja.
Em outra publicação, Musk insinuou que a Apple age em prol da OpenAI (dona do ChatGPT) para impedir que outra empresa de IA alcance o topo dos apps mais baixados da loja. Falando em “violação antitruste”, ele prometeu que a xAI tomará medidas legais contra a Maçã.
Essa publicação em específico foi alvo de uma nota da comunidade adicionada por leitores, a qual elenca alguns exemplos que contradizem a afirmação de Musk — como o dia em que o chatbot chinês DeepSeek atingiu o topo dos charts da loja, mesmo após a parceria da OpenAI com a Apple.
Sam Altman, CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da OpenAI, também entrou na polêmica e respondeu ao post de Musk com uma provocação, trazendo à tona boatos de que o bilionário manipula o X em benefício próprio e das próprias empresas visando “prejudicar concorrentes e pessoas de quem ele não gosta”.
Musk, vale recordar, já mirou contra a relação entre a Apple e a OpenAI no passado — especialmente quando as duas empresas anunciaram a parceria agora vigente para disponibilizar uma integração entre o chatbot e a Siri visando o conjunto de recursos de IA da Apple Intelligence.
Na época, ele classificou a parceria como uma “violação de segurança” e ameaçou banir todos os aparelhos da Apple de suas empresas e até mesmo que visitantes os deixassem na portaria — o que aparentemente acabou não acontecendo, mesmo com a parceria indo para a frente.
Dado o histórico de idas e vindas de Musk, não é nenhum absurdo acreditar que a ameaça de ação judicial contra a Apple por causa do Grok também não venha a se concretizar.
Acompanhemos…
