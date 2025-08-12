Navegue

Série “Alien: Earth” conta com ambiente imersivo para o Apple Vision Pro

Douglas Nascimento
12/08/2025 • 12:54
Alien: Earth

Prestes a lançar a série “Alien: Earth”prequel da franquia clássica que estreará hoje às 21h de hoje —, o Disney+ disponibilizou no final do mês passado um ambiente imersivo da produção em seu aplicativo para o Apple Vision Pro.

Com a novidade, usuários do headset da Maçã podem visualizar de maneira imersiva a sala de contenção de espécimes alienígenas da USCSS Maginot, a nave de exploração espacial que é um dos grandes destaques da série.

É possível explorar os arredores da sala por meio elementos e sons interativos que fazem o local ganhar vida. Inclusive, assinantes do Disney+ poderão assistir à série enquanto estão no ambiente — o que certamente os deixará mais imersos na história.

Alien: Earth

De acordo com o What’s On Disney Plus, as imagens disponibilizadas foram capturadas em nível ultrarrealista de detalhes e projetadas especialmente para o Vision Pro e o Meta Quest (no qual a experiência também está disponível).

Alien: Earth

Há uma previsão para que mais 30 ambientes sejam disponibilizados ao longo do lançamento da temporada, as quais transportarão os usuários para cenas específicas conforme elas forem sendo exibidas.

O Apple Vision Pro, vale sempre destacar, ainda não está disponível oficialmente no Brasil, sendo necessária uma conta americana para utilizá-lo sem limitações.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
