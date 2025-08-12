Série “Alien: Earth” conta com ambiente imersivo para o Apple Vision Pro

Prestes a lançar a série “Alien: Earth” — prequel da franquia clássica que estreará hoje às 21h de hoje —, o Disney+ disponibilizou no final do mês passado um ambiente imersivo da produção em seu aplicativo para o Apple Vision Pro.

Com a novidade, usuários do headset da Maçã podem visualizar de maneira imersiva a sala de contenção de espécimes alienígenas da USCSS Maginot, a nave de exploração espacial que é um dos grandes destaques da série.

É possível explorar os arredores da sala por meio elementos e sons interativos que fazem o local ganhar vida. Inclusive, assinantes do Disney+ poderão assistir à série enquanto estão no ambiente — o que certamente os deixará mais imersos na história.

De acordo com o What’s On Disney Plus, as imagens disponibilizadas foram capturadas em nível ultrarrealista de detalhes e projetadas especialmente para o Vision Pro e o Meta Quest (no qual a experiência também está disponível).

Há uma previsão para que mais 30 ambientes sejam disponibilizados ao longo do lançamento da temporada, as quais transportarão os usuários para cenas específicas conforme elas forem sendo exibidas.

O Apple Vision Pro, vale sempre destacar, ainda não está disponível oficialmente no Brasil, sendo necessária uma conta americana para utilizá-lo sem limitações.

via AppleInsider