United Airlines agora disponibiliza séries do Apple TV+ em telas de assentos

Douglas Nascimento
12/08/2025 • 11:50
United Airlines e Apple TV+

A United Airlines anunciou hoje uma parceria com a Apple para disponibilizar produções do Apple TV+ gratuitamente nas mais de 130 mil telas disponíveis em assentos de suas aeronaves.

Entre as séries selecionadas do serviço da Maçã, estão produções de sucesso como “Ruptura” (“Severance”), “Ted Lasso”, “Slow Horses” e “Silo”, com previsão para que “The Morning Show” e “Mal de Família” (“Bad Sisters”) sejam adicionadas em setembro.

A companhia continuará adicionando novas temporadas e conteúdo a cada mês, incluindo mais de 250 episódios de programas de TV, documentários e filmes — tudo gratuitamente durante o voo nas telas do encosto da United e no aplicativo United.

No comunicado em que anunciou a novidade, a United destacou também a adoção de outras tecnologias da Apple em seu ecossistema, como o suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities) em seus apps para iPhone e Apple Watch.

A empresa também relembrou a integração com o recurso de compartilhamento de localização dos AirTags, o qual permite a consumidores compartilhar a localização de itens perdidos com a companhia.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
