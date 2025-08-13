App Steady é atualizado com novidades em exercícios, melhorias visuais e mais!

O Steady, aplicativo brasileiro gerador de treinos de academia com inteligência artificial, chegou hoje à versão 1.9 — a qual reúne algumas novidades e melhorias desde a sua última atualização, em julho.

Entre os principais novos recursos estão os chamados Supersets, que permitem vincular exercícios em sequência com alternância automática e o Compartilhamento de Programas, que autoriza o usuário a poder enviar e receber rotinas de treino através de links.

A atualização também traz opções de exercícios alternativos, para mover rotinas entre programas e a de redefinir estatísticas de exercícios individuais.

O aplicativo ganhou ainda melhorias visuais, como o modo escuro puro, cartões minimalistas e respostas táteis, além de suporte a espanhol, francês e alemão. Outra adição é o widget “Próximos”, que exibe o status “Em andamento” para treinos ativos.

Já há algum tempo, o Steady integrava sobrecarga progressiva, conexão com o Apple Health, suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities) e armazenamento local no iCloud, sem anúncios ou recursos de rede social. Segundo o desenvolver Rafael Proenca, o foco de desenvolvimento será “na adaptação para o Liquid Glass para lançamento simultâneo com o iOS 26“.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store, oferecendo por padrão todos os recursos essenciais para o rastreamento de treinos. Há, ainda, uma versão Pro com recursos adicionais, a qual pode pode ser assinada por R$70 anuais ou por meio de uma compra vitalícia de R$200.