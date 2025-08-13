Apple poderá começar a realizar certos reparos de iPads em suas lojas

Muitos talvez não saibam, mas quando alguém tem um problema de hardware com o seu iPad e decide levá-lo até uma Apple Store, a solução oferecida é a troca do dispositivo — e não o reparo do defeito em questão — ao custo da unidade de substituição.

Isso porque, atualmente, defeitos em iPads não são reparados nas Apple Stores em si, mas sim em um centro de reparo dedicado.

Contudo, de acordo com informações do iGeneration, a Apple está prestes a revisar sua política de reparos do iPad em algumas de suas lojas — de modo que, até o final deste ano, cerca de 30 lojas (principalmente nos Estados Unidos) serão capazes de realizar certos reparos in loco.

Mais precisamente, a partir de setembro, as Apple Stores poderão fazer cotações precisas — como já é o caso dos reparos de iPhones e Macs. Ainda não há informações, porém, sobre quais lojas oferecerão esse serviço ou se ele será mais vantajoso do que o programa Self Service Repair — o qual passou a abranger iPads há alguns meses.

via MacRumors