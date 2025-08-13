Apple quer dar a volta por cima em IA com robôs domésticos, Siri renovada e mais, diz Mark Gurman

O repórter e colunista da Bloomberg, Mark Gurman, reuniu hoje algumas das principais expectativas em torno dos próximos passos da Apple na seara de inteligência artificial, destacando uma ambiciosa (possível) gama de novos dispositivos que incluirá robôs domésticos, alto-falante inteligente com tela e câmeras de segurança residencial — sem contar uma versão renovada e mais realista da Siri.

Publicidade

Segundo ele, tudo faz parte de um esforço para “restaurar a inspiração da Apple”. Além de vendas abaixo do esperado em certas áreas, como a de realidade aumentada/virtual (com o Apple Vision Pro), a companhia tem sido criticada por ignorar a revolução da IA generativa.

Robôs domésticos e gadgets inteligentes

Conforme já noticiado pela Bloomberg no ano passado, um suposto robô de mesa que serve como um companheiro virtual, com lançamento previsto para 2027, é a peça central da estratégia de IA da Maçã.

Com codinome J595 , tal dispositivo se assemelharia a um iPad montado em um braço móvel que pode girar e se reposicionar para seguir os usuários em uma sala. Os protótipos usam uma tela horizontal de aproximadamente 7 polegadas, quase do tamanho de um iPad mini, enquanto o braço motorizado pode estender a tela da base por cerca de 15 centímetros em qualquer direção.

Gurman diz que a Apple imagina os clientes colocando o dispositivo em uma mesa ou balcão da cozinha e usando-o para trabalhar, visualizar conteúdos e gerenciar seu dia. Isso porque as chamadas do FaceTime também serão uma função essencial do dispositivo, uma vez que a tela poderá se mover para focar nas pessoas ao redor da sala.

Publicidade

Além disso, a Apple estaria testando um recurso que transforma a tela do iPhone em um joystick, permitindo que os usuários controlem o robô para mostrar diferentes pessoas ou itens em uma sala durante videochamadas.

A ideia é que o dispositivo se comporte como uma pessoa em uma sala, graças a uma versão totalmente nova da assistente de voz Siri, que pode se inserir em conversas entre várias pessoas. Ele também está sendo projetado para participar de discussões interativas sobre coisas como planejar uma viagem ou realizar tarefas — semelhante ao modo de voz do ChatGPT.

A Apple teria, inclusive, testado fazer a Siri parecer uma versão animada do logotipo do Finder, mas uma decisão final sobre esse visual ainda não foi tomada, com designers considerando ideias que se aproximem mais dos Memojis.

Publicidade

Gurman também informa que a Apple tem várias equipes em seus grupos de IA, hardware, software e design de interface trabalhando no projeto. A empresa estaria ainda desenvolvendo vários outros robôs, como um robô com rodas — algo semelhante ao Astro, da Amazon — e “discutiu vagamente” modelos humanoides.

Além desse “HomePod/iPad motorizado”, os esforços da companhia em gadgets inteligentes domésticos também inclui um display independente com lançamento previsto para meados de 2026 — porém, ele era previsto para o começo deste ano, a princípio.

Publicidade

O dispositivo, de codinome J490 , é uma versão simplificada do produto supracitado, sem o braço robótico e a Siri conversacional — pelo menos inicialmente. O hardware em si se parece com um Google Nest Hub, mas tem o formato de um quadrado, com bordas finas pretas ou brancas e cantos arredondados.

Tal dispositivo oferecerá recursos como controle residencial, reprodução de música, anotações, navegação na web e videoconferência. Ele também poderá incluir a nova interface visual da Siri.

A tela ficaria em uma base em formato de meia cúpula, que inclui alguns dos componentes eletrônicos e é perfurada nas bordas inferiores para alto-falantes e microfones, podendo também ser fixada na parede.

Sistema “Charismatic”

Ainda de acordo com a reportagem, tanto o robô de mesa quanto o display inteligente rodarão um novo sistema operacional chamado “Charismatic”, projetado para ser usado por várias pessoas.

Conhecido como “Pebble and Rock” no início do desenvolvimento, o sistema combina o funcionamento do tvOS (da Apple TV) e do watchOS (do Apple Watch). Ele oferece recursos como modos multiusuário e temas para mostradores de relógio, além de widgets.

Os dispositivos construídos para esse sistema poderão também ser facilmente compartilhados, graças a uma câmera frontal que poderá escanear o rosto dos usuários conforme eles se aproximam e, em seguida, alterar automaticamente o layout, os recursos e o conteúdo de acordo com as preferências da pessoa.

A Apple também planeja incluir muitos de seus principais aplicativos, como Calendário (Calendar), Câmera (Camera), Música (Music), Lembretes (Reminders) e Notas (Notes). Mas a interface dependerá fortemente da interação por voz e de widgets, em vez de entrar e sair dos aplicativos.

Siri

O motor dos novos dispositivos residenciais e também do suposto novo sistema da Apple será a Siri — cuja reformulação está bem atrasada, confessemos.

Nesse sentido, o jornalista disse que os engenheiros da Maçã estão trabalhando em uma versão de codinome Linwood, com um cérebro totalmente novo, construído em torno de LLMs — a base da IA generativa.

O novo software, conhecido internamente como LLM Siri, está previsto para ser lançado em abril do ano que vem. Ele é baseado na tecnologia desenvolvida pela equipe da Apple Foundation Models, mas a empresa também possui um projeto concorrente, chamado Glenwood, que equiparia a Siri com tecnologia externa.

A decisão final sobre quais modelos serão usados ainda não foi tomada, mas a Apple vem testando o Claude, da Anthropic, para esse propósito. Ademais, durante o desenvolvimento do robô doméstico, os engenheiros da Apple fizeram uso intensivo do ChatGPT e do Gemini para criar e testar recursos.

Segurança residencial

Gurman aponta ainda que a segurança residencial é vista como outra grande oportunidade de crescimento para a Apple, que tem desenvolvido novas câmeras ancoradas por um sistema de segurança que pode automatizar funções domésticas.

Mais precisamente, a Apple está trabalhando em uma câmera, de codinome J450 , capaz de detectar pessoas e automatizar tarefas. O dispositivo será alimentado por bateria e poderá durar vários meses com uma única carga.

Tal câmera também possui reconhecimento facial e sensores infravermelhos para determinar quem está em um cômodo. A Apple acredita que os usuários instalarão câmeras em toda a casa para auxiliar na automação — seja para apagar as luzes quando alguém sai de um cômodo ou tocar automaticamente uma música que um membro específico da família gosta.

A companhia planeja desenvolver vários outros tipos de câmeras e produtos de segurança residencial, incluindo uma campainha que usa tecnologia de reconhecimento facial para destrancar uma porta — a qual certamente competiria com a Amazon Ring.

Além dos dispositivos domésticos, a Apple também está preparando mudanças para a sua linha de iPhones com a substituição do modelo Plus por um mais fino, amplamente denominado até agora como “iPhone 17 Air”, além de um novo design para os “iPhones 17 Pro”.

Mais adiante, a companhia pretende lançar seus óculos inteligentes, um iPhone dobrável e um modelo do smartphone em comemoração aos seus 20 anos, além de AirPods renovados. A empresa também planeja um grande dispositivo dobrável que combina um MacBook e um iPad, lembrou Gurman.