Apple TV+ terá adaptação dos romances sobre John Rain, de Barry Eisler

A série de livros bestseller do New York Times sobre o assassino fictício John Rain, do autor Barry Eisler, será adaptada pelo Apple TV+ em uma nova série, conforme informações do Deadline.

Publicidade

O projeto foi firmado após uma competição acirrada que envolveu a Pure Fiction, além do advogado Joel Vanderkloot e do diretor-gerente da See-Saw Films, Simon Gillis — uma vez que a See-Saw é patrocinadora da Pure Fiction.

Eisler disse que ficou animado ao saber da parceria com o Apple TV+ na adaptação dos seus livros:

Com longas como “F1 — O Filme” e séries como “Matéria Escura” e O Estúdio”, a qualidade e o alcance da Apple se tornaram os melhores do mercado. E, como “Slow Horses” provou ao longo de quatro temporadas gloriosas até agora, os executivos da Apple têm uma sensibilidade especial para os perigos, as complexidades e os absurdos da espionagem. Adicione Tom Winchester e Simon Gillis — veteranos de “Shōgun” e “Slow Horses” — e você tem todos os ingredientes para formar um time dos sonhos para uma série sobre um assassino de aluguel que vive no submundo de Tóquio.

A saga acompanha Rain, um ex-agente da CIA que é um assassino especialista em fazer com que suas mortes pareçam causas naturais. Além dele, outras figuras-chave nos livros incluem Delilah, uma sedutora conflituosa que é amante de Rain e sua adversária mais mortal, além de Dox, um atirador de elite texano brincalhão.

Publicidade

A adaptação da série será produzida pela Pure Fiction em associação com a See-Saw Films, com Tom Winchester e Simon Gillis sendo produtores executivos ao lado de Eisler.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.