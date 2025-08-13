Case da dbrand entrega possível novo design dos “iPhones 17 Pro”

A menos de um mês da data prevista para o lançamento dos “iPhones 17 Pro”, mais um acessório vem entregando o novo design da parte traseira do aparelho — o qual, como vem sendo amplamente rumorado, deverá contar com um módulo para as câmeras que ocupará um espaço bem maior horizontalmente.

Dessa vez, foi a vez de uma futura case da dbrand nos dar uma palinha de como serão os iPhones mais avançados da linha a ser lançada neste ano. Trata-se da Tank Case, a qual foi anunciada oficialmente pela marca no X e já conta até mesmo com uma página oficial mostrando seus detalhes.

Como trata-se de uma case focada em durabilidade e resistência, o design acaba escondendo um pouco a mudança no módulo de câmera (pode ser até imperceptível olhando superficialmente), mas sua altura mais proeminente em relação à parte inferior deixa claro haver uma mudança a caminho.

Dada a confiabilidade da dbrand e a proximidade da provável dada de lançamento dos aparelhos, a imagem é praticamente uma confirmação do novo design dos iPhones — que costuma ser distribuído pela própria Apple a fabricantes de acessórios antes do lançamento oficial dos aparelhos.

