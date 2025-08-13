Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Case da dbrand entrega possível novo design dos “iPhones 17 Pro”

Douglas Nascimento
13/08/2025 • 20:36
Case da dbrand

A menos de um mês da data prevista para o lançamento dos “iPhones 17 Pro”, mais um acessório vem entregando o novo design da parte traseira do aparelho — o qual, como vem sendo amplamente rumorado, deverá contar com um módulo para as câmeras que ocupará um espaço bem maior horizontalmente.

Publicidade

Dessa vez, foi a vez de uma futura case da dbrand nos dar uma palinha de como serão os iPhones mais avançados da linha a ser lançada neste ano. Trata-se da Tank Case, a qual foi anunciada oficialmente pela marca no X e já conta até mesmo com uma página oficial mostrando seus detalhes.

Posts relacionados

Como trata-se de uma case focada em durabilidade e resistência, o design acaba escondendo um pouco a mudança no módulo de câmera (pode ser até imperceptível olhando superficialmente), mas sua altura mais proeminente em relação à parte inferior deixa claro haver uma mudança a caminho.

dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case
dbrand Tank Case

Dada a confiabilidade da dbrand e a proximidade da provável dada de lançamento dos aparelhos, a imagem é praticamente uma confirmação do novo design dos iPhones — que costuma ser distribuído pela própria Apple a fabricantes de acessórios antes do lançamento oficial dos aparelhos.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Instagram testa recurso “Picks” para ajudar amigos a descobrir afinidades
Posts relacionados