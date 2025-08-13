ChatGPT volta com seletor de modelos e ganha integração com apps do Google

Após automatizar o processo de escolha de modelos no ChatGPT com o lançamento do modelo GPT-5, a OpenAI voltou atrás e anunciou ontem o retorno do seletor de modelos nos seus aplicativos — o que dá aos usuários um maior controle sobre as respostas enviadas pelo chatbot.
Ao contrário do que acontecia com os modelos GPT-4, o seletor de modelos do GPT-5 por padrão é focado no nível de “pensamento” (e não em um modelo em específico, o que poderia não ser muito claro para os usuários), com as opções “Automático”, “Rápido” e “Pensando”.
Na prática, o modo automático funcionará da maneira como a OpenAI havia pensado para que o ChatGPT passasse a funcionar para todos os usuários, com o próprio aplicativo definindo a melhor forma para respondê-los com base no nível de complexidade do prompt.
Essa escolha automática acabou desagradando a alguns usuários, visto que não funcionou de maneira adequada no lançamento do novo modelo — o que gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais e certamente influenciou a empresa a decidir voltar com o seletor.
Outra novidade é a possibilidade de que usuários pagos selecionem o modelo GPT-4o, bem como que acionem um toggle para exibir também modelos adicionais como o o3, o o4-mini, o 4.1 e o GPT-5 Thinking mini. O GPT 4.5, por sua vez, está disponível apenas para usuários Pro.
Integração com serviços do Google
A OpenAI também anunciou ontem que o Gmail, o Agenda e o Contatos (todos serviços do Google) são os novos connectors do ChatGPT. Com isso, usuários dessas plataformas poderão conectar suas contas para que o chatbot tenha acesso a seus dados e personalize melhor suas respostas.
Depois de habilitá-los, o ChatGPT os referenciará automaticamente quando for relevante, tornando mais rápido e fácil trazer informações dessas ferramentas para suas conversas sem ter que selecioná-las manualmente a cada vez.
A novidade, que é parte do GPT-5, estará disponível inicialmente apenas para usuários do plano Pro, mas deverá ser lançada nas semanas seguintes também para usuários dos planos Plus, Team, Enterprise e para planos educacionais.
Sucesso no Brasil
Falando especificamente sobre o mercado nacional, um estudo dedicado da OpenAI divulgado pelo portal g1 revelou que os brasileiros estão entre os países que mais utilizam o ChatGPT semanalmente. Mais especificamente, estamos em terceiro lugar — atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.
Segundo o estudo, os brasileiros usam mais a plataforma para redação e comunicação, aprendizado e capacitação, além de programação, ciência de dados e matemática. A maioria é composta por pessoas entre 18 e 34 anos — o que mostra o sucesso da plataforma entre os mais jovens.
Entre os estados brasileiros onde o ChatGPT é mais popular, São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina aparecem na liderança, seguidos por Tocantins, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Amapá, Mato Grosso e Pernambuco.