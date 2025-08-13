Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

ChatGPT volta com seletor de modelos e ganha integração com apps do Google

Douglas Nascimento
13/08/2025 • 11:15
PeachY Photograph / Shutterstock.com
Dedo tocando no logo do ChatGPT

Após automatizar o processo de escolha de modelos no ChatGPT com o lançamento do modelo GPT-5, a OpenAI voltou atrás e anunciou ontem o retorno do seletor de modelos nos seus aplicativos — o que dá aos usuários um maior controle sobre as respostas enviadas pelo chatbot.

Publicidade

Ao contrário do que acontecia com os modelos GPT-4, o seletor de modelos do GPT-5 por padrão é focado no nível de “pensamento” (e não em um modelo em específico, o que poderia não ser muito claro para os usuários), com as opções “Automático”, “Rápido” e “Pensando”.

Posts relacionados

Na prática, o modo automático funcionará da maneira como a OpenAI havia pensado para que o ChatGPT passasse a funcionar para todos os usuários, com o próprio aplicativo definindo a melhor forma para respondê-los com base no nível de complexidade do prompt.

Atualizações no ChatGPT: Agora você pode escolher entre “Automático”, “Rápido” e “Pensando” para o GPT-5. A maioria dos usuários preferirá o modo Automático, mas o controle adicional será útil para algumas pessoas.

Os limites de taxa agora são de 3.000 mensagens/semana com o GPT-5 Thinking, e capacidade extra no GPT-5 Thinking Mini após esse limite. O limite de contexto para o GPT-5 Thinking é de 196 mil tokens. Podemos ter que atualizar os limites de taxa ao longo do tempo, dependendo do uso.

A versão 4o está de volta ao seletor de modelos para todos os usuários pagos por padrão. Se alguma vez a descontinuarmos, avisaremos com antecedência. Usuários pagos agora também têm a opção “Mostrar modelos adicionais” nas configurações da web do ChatGPT, que adicionará modelos como o3, 4.1 e GPT-5 Thinking mini. A versão 4.5 está disponível apenas para usuários Pro — ela consome muitas GPUs.

Estamos trabalhando em uma atualização para a personalidade do GPT-5, que deve ser mais acolhedora do que a personalidade atual, mas não tão irritante (para a maioria dos usuários) quanto a do GPT-4o. No entanto, um aprendizado dos últimos dias é que precisamos chegar a um mundo com mais personalização da personalidade dos modelos por usuário.

Essa escolha automática acabou desagradando a alguns usuários, visto que não funcionou de maneira adequada no lançamento do novo modelo — o que gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais e certamente influenciou a empresa a decidir voltar com o seletor.

Publicidade

Outra novidade é a possibilidade de que usuários pagos selecionem o modelo GPT-4o, bem como que acionem um toggle para exibir também modelos adicionais como o o3, o o4-mini, o 4.1 e o GPT-5 Thinking mini. O GPT 4.5, por sua vez, está disponível apenas para usuários Pro.

Integração com serviços do Google

A OpenAI também anunciou ontem que o Gmail, o Agenda e o Contatos (todos serviços do Google) são os novos connectors do ChatGPT. Com isso, usuários dessas plataformas poderão conectar suas contas para que o chatbot tenha acesso a seus dados e personalize melhor suas respostas.

Depois de habilitá-los, o ChatGPT os referenciará automaticamente quando for relevante, tornando mais rápido e fácil trazer informações dessas ferramentas para suas conversas sem ter que selecioná-las manualmente a cada vez.

A novidade, que é parte do GPT-5, estará disponível inicialmente apenas para usuários do plano Pro, mas deverá ser lançada nas semanas seguintes também para usuários dos planos Plus, Team, Enterprise e para planos educacionais.

Sucesso no Brasil

Falando especificamente sobre o mercado nacional, um estudo dedicado da OpenAI divulgado pelo portal g1 revelou que os brasileiros estão entre os países que mais utilizam o ChatGPT semanalmente. Mais especificamente, estamos em terceiro lugar — atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

Publicidade

Segundo o estudo, os brasileiros usam mais a plataforma para redação e comunicação, aprendizado e capacitação, além de programação, ciência de dados e matemática. A maioria é composta por pessoas entre 18 e 34 anos — o que mostra o sucesso da plataforma entre os mais jovens.

Entre os estados brasileiros onde o ChatGPT é mais popular, São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina aparecem na liderança, seguidos por Tocantins, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Amapá, Mato Grosso e Pernambuco.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

★ Presente grátis: comprima e melhore a qualidade de vídeos com o VideoProc Converter AI
Posts relacionados