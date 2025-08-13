ChatGPT volta com seletor de modelos e ganha integração com apps do Google

Após automatizar o processo de escolha de modelos no ChatGPT com o lançamento do modelo GPT-5, a OpenAI voltou atrás e anunciou ontem o retorno do seletor de modelos nos seus aplicativos — o que dá aos usuários um maior controle sobre as respostas enviadas pelo chatbot.

Publicidade

Ao contrário do que acontecia com os modelos GPT-4, o seletor de modelos do GPT-5 por padrão é focado no nível de “pensamento” (e não em um modelo em específico, o que poderia não ser muito claro para os usuários), com as opções “Automático”, “Rápido” e “Pensando”.

Na prática, o modo automático funcionará da maneira como a OpenAI havia pensado para que o ChatGPT passasse a funcionar para todos os usuários, com o próprio aplicativo definindo a melhor forma para respondê-los com base no nível de complexidade do prompt.

Updates to ChatGPT:



You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.



Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking… — Sam Altman (@sama) August 13, 2025 Atualizações no ChatGPT: Agora você pode escolher entre “Automático”, “Rápido” e “Pensando” para o GPT-5. A maioria dos usuários preferirá o modo Automático, mas o controle adicional será útil para algumas pessoas.



Os limites de taxa agora são de 3.000 mensagens/semana com o GPT-5 Thinking, e capacidade extra no GPT-5 Thinking Mini após esse limite. O limite de contexto para o GPT-5 Thinking é de 196 mil tokens. Podemos ter que atualizar os limites de taxa ao longo do tempo, dependendo do uso.



A versão 4o está de volta ao seletor de modelos para todos os usuários pagos por padrão. Se alguma vez a descontinuarmos, avisaremos com antecedência. Usuários pagos agora também têm a opção “Mostrar modelos adicionais” nas configurações da web do ChatGPT, que adicionará modelos como o3, 4.1 e GPT-5 Thinking mini. A versão 4.5 está disponível apenas para usuários Pro — ela consome muitas GPUs.



Estamos trabalhando em uma atualização para a personalidade do GPT-5, que deve ser mais acolhedora do que a personalidade atual, mas não tão irritante (para a maioria dos usuários) quanto a do GPT-4o. No entanto, um aprendizado dos últimos dias é que precisamos chegar a um mundo com mais personalização da personalidade dos modelos por usuário.

Essa escolha automática acabou desagradando a alguns usuários, visto que não funcionou de maneira adequada no lançamento do novo modelo — o que gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais e certamente influenciou a empresa a decidir voltar com o seletor.

Publicidade

Outra novidade é a possibilidade de que usuários pagos selecionem o modelo GPT-4o, bem como que acionem um toggle para exibir também modelos adicionais como o o3, o o4-mini, o 4.1 e o GPT-5 Thinking mini. O GPT 4.5, por sua vez, está disponível apenas para usuários Pro.

Integração com serviços do Google

A OpenAI também anunciou ontem que o Gmail, o Agenda e o Contatos (todos serviços do Google) são os novos connectors do ChatGPT. Com isso, usuários dessas plataformas poderão conectar suas contas para que o chatbot tenha acesso a seus dados e personalize melhor suas respostas.

Depois de habilitá-los, o ChatGPT os referenciará automaticamente quando for relevante, tornando mais rápido e fácil trazer informações dessas ferramentas para suas conversas sem ter que selecioná-las manualmente a cada vez.

A novidade, que é parte do GPT-5, estará disponível inicialmente apenas para usuários do plano Pro, mas deverá ser lançada nas semanas seguintes também para usuários dos planos Plus, Team, Enterprise e para planos educacionais.

Sucesso no Brasil

Falando especificamente sobre o mercado nacional, um estudo dedicado da OpenAI divulgado pelo portal g1 revelou que os brasileiros estão entre os países que mais utilizam o ChatGPT semanalmente. Mais especificamente, estamos em terceiro lugar — atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

Publicidade

Segundo o estudo, os brasileiros usam mais a plataforma para redação e comunicação, aprendizado e capacitação, além de programação, ciência de dados e matemática. A maioria é composta por pessoas entre 18 e 34 anos — o que mostra o sucesso da plataforma entre os mais jovens.

Entre os estados brasileiros onde o ChatGPT é mais popular, São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina aparecem na liderança, seguidos por Tocantins, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Amapá, Mato Grosso e Pernambuco.