Chip “S11” deverá usar a mesma arquitetura do S10, indica vazamento

De acordo com o MacRumors, a Apple teria vazado algumas informações internas sobre o chip “S11” dos próximos Apple Watches — “Series 11”, “Ultra 3” e “SE (3ª geração)” —, as quais indicam que ele terá a mesma arquitetura (denominada T8310 ) dos chips anteriores (S9 e S10).

Publicidade

Trata-se de um processador dual-core de 64 bits com um Neural Engine de 4 núcleos, o qual conta com suporte a Ultra Wideband (UWB) de segunda geração e 64GB de armazenamento.

As informações também indicam os codinomes para dispositivos futuros:

N227 : “Apple Watch Series 11”

: “Apple Watch Series 11” N228 : “Apple Watch Series 11” (Cellular)

: “Apple Watch Series 11” (Cellular) N230 : “Apple Watch Ultra 3”

: “Apple Watch Ultra 3” N237 : “Apple Watch Series 12”

: “Apple Watch Series 12” N238 : “Apple Watch Series 12” (Cellular)

: “Apple Watch Series 12” (Cellular) N240 : “Apple Watch Ultra 4”

Cabe lembrar que essa não seria a primeira vez que a Apple adota a mesma arquitetura em mais de uma versão do processador para o seu smartwatch, já que os chips S6, S7 e S8 tinham a mesma tecnologia de núcleo.

No entanto, embora a tecnologia seja a mesma, a Apple ainda poderá fazer outros ajustes no SoC , inclusive para aprimorar o desempenho ou fornecer novos recursos de conexão.

O próximos Apple Watches, assim como a linha “iPhone 17”, deverão ser anunciados em um evento especial que poderá ocorrer no dia 9 de setembro.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.