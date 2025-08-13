Navegue

Chip “S11” deverá usar a mesma arquitetura do S10, indica vazamento

Luiz Gustavo Ribeiro
13/08/2025 • 20:53
De acordo com o MacRumors, a Apple teria vazado algumas informações internas sobre o chip “S11” dos próximos Apple Watches — “Series 11”, “Ultra 3” e “SE (3ª geração)” —, as quais indicam que ele terá a mesma arquitetura (denominada T8310) dos chips anteriores (S9 e S10).

Trata-se de um processador dual-core de 64 bits com um Neural Engine de 4 núcleos, o qual conta com suporte a Ultra Wideband (UWB) de segunda geração e 64GB de armazenamento.

As informações também indicam os codinomes para dispositivos futuros:

  • N227: “Apple Watch Series 11”
  • N228: “Apple Watch Series 11” (Cellular)
  • N230: “Apple Watch Ultra 3”
  • N237: “Apple Watch Series 12”
  • N238: “Apple Watch Series 12” (Cellular)
  • N240: “Apple Watch Ultra 4”

Cabe lembrar que essa não seria a primeira vez que a Apple adota a mesma arquitetura em mais de uma versão do processador para o seu smartwatch, já que os chips S6, S7 e S8 tinham a mesma tecnologia de núcleo.

No entanto, embora a tecnologia seja a mesma, a Apple ainda poderá fazer outros ajustes no SoC 1System on a chip, ou sistema em um chip., inclusive para aprimorar o desempenho ou fornecer novos recursos de conexão.

O próximos Apple Watches, assim como a linha “iPhone 17”, deverão ser anunciados em um evento especial que poderá ocorrer no dia 9 de setembro.

Notas de rodapé

  • 1
    System on a chip, ou sistema em um chip.

