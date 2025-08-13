Como ativar ou desativar o microfone dos AirPods [Pro/Max] em chamadas

Além de serem muito úteis para escutar músicas e podcasts, os AirPods também são excelentes companheiros de quem realiza chamadas com frequência — já que eles trazem recursos avançados como o cancelamento ativo de ruídos (em modelos selecionados) e microfones avançados para capturar a sua voz.
Caso esteja em uma chamada, a Apple permite que você facilmente silencie o microfone — caso precise fazer outra atividade fora dela e não queira que a outra pessoa ouça, por exemplo.
Veja como é bem simples fazer isso! 🎧
- Para silenciar ou reativar o som durante uma ligação ao usar os AirPods 3, AirPods 4, AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) ou AirPods Pro (todas as gerações), pressione a haste de um dos lados do fone uma vez. Em alguns aplicativos, como o FaceTime, você ouvirá um som e vê uma mensagem que informará se o microfone está habilitado ou não.
- No caso dos AirPods Max, basta pressionar uma vez a Digital Crown para silenciar ou reativar o som em chamadas.
Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.