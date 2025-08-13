Como ativar ou desativar o microfone dos AirPods [Pro/Max] em chamadas

Além de serem muito úteis para escutar músicas e podcasts, os AirPods também são excelentes companheiros de quem realiza chamadas com frequência — já que eles trazem recursos avançados como o cancelamento ativo de ruídos (em modelos selecionados) e microfones avançados para capturar a sua voz.

Publicidade

Caso esteja em uma chamada, a Apple permite que você facilmente silencie o microfone — caso precise fazer outra atividade fora dela e não queira que a outra pessoa ouça, por exemplo.

Veja como é bem simples fazer isso! 🎧

Para silenciar ou reativar o som durante uma ligação ao usar os AirPods 3 , AirPods 4 , AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) ou AirPods Pro (todas as gerações), pressione a haste de um dos lados do fone uma vez. Em alguns aplicativos, como o FaceTime, você ouvirá um som e vê uma mensagem que informará se o microfone está habilitado ou não.

, , ou (todas as gerações), pressione a haste de um dos lados do fone uma vez. Em alguns aplicativos, como o FaceTime, você ouvirá um som e vê uma mensagem que informará se o microfone está habilitado ou não. No caso dos AirPods Max, basta pressionar uma vez a Digital Crown para silenciar ou reativar o som em chamadas.

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.