AirPods Pro 2

Como ativar ou desativar o microfone dos AirPods [Pro/Max] em chamadas

Pedro Henrique Nunes
13/08/2025 • 07:00
Além de serem muito úteis para escutar músicas e podcasts, os AirPods também são excelentes companheiros de quem realiza chamadas com frequência — já que eles trazem recursos avançados como o cancelamento ativo de ruídos (em modelos selecionados) e microfones avançados para capturar a sua voz.

Caso esteja em uma chamada, a Apple permite que você facilmente silencie o microfone — caso precise fazer outra atividade fora dela e não queira que a outra pessoa ouça, por exemplo.

Veja como é bem simples fazer isso! 🎧

  • Para silenciar ou reativar o som durante uma ligação ao usar os AirPods 3, AirPods 4, AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) ou AirPods Pro (todas as gerações), pressione a haste de um dos lados do fone uma vez. Em alguns aplicativos, como o FaceTime, você ouvirá um som e vê uma mensagem que informará se o microfone está habilitado ou não.
  • No caso dos AirPods Max, basta pressionar uma vez a Digital Crown para silenciar ou reativar o som em chamadas.
