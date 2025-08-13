Navegue

Divulgação/Apple
Família de AirPods

Como interromper a Siri ao ler mensagens nos seus AirPods [Pro/Max]

Pedro Henrique Nunes
13/08/2025 • 07:30
Caso use os AirPods com o seu iPhone, você já deve saber que é possível fazer com que os fones de ouvido da Apple leiam as suas mensagens recebidas — quando o seu aparelho estiver bloqueado e com os AirPods conectados a ele.

Porém, caso queira, a Maçã permite que você interrompa a leitura de uma notificação de mensagem recebida nos fones, ideal para aqueles momentos em que não pode ou quer ser incomodado, por exemplo.

Veja como é supersimples fazer isso, dependendo do seu modelo! 🎧

  • AirPods 2: acione a Siri e diga algo como “Parar” ou “Cancelar” ou toque duas vezes em um dos lados dos fones.
  • AirPods 3, AirPods 4 e AirPods Pro 1: pressione uma vez o sensor de força em um dos lados ou, no caso dos AirPods 4, balance a cabeça para o lado para recusar a notificação.
Mulher usando AirPods Pro
Foto: Ivan_shenets/Depositphotos
  • AirPods Pro 2: pressione o controle de toque uma vez em um dos lados ou balance a cabeça para o lado.
  • AirPods Max: pressione uma vez a Digital Crown.
AirPods Max (miniatura)
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
