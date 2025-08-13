Como interromper a Siri ao ler mensagens nos seus AirPods [Pro/Max]

Caso use os AirPods com o seu iPhone, você já deve saber que é possível fazer com que os fones de ouvido da Apple leiam as suas mensagens recebidas — quando o seu aparelho estiver bloqueado e com os AirPods conectados a ele.
Porém, caso queira, a Maçã permite que você interrompa a leitura de uma notificação de mensagem recebida nos fones, ideal para aqueles momentos em que não pode ou quer ser incomodado, por exemplo.
Veja como é supersimples fazer isso, dependendo do seu modelo! 🎧
- AirPods 2: acione a Siri e diga algo como “Parar” ou “Cancelar” ou toque duas vezes em um dos lados dos fones.
- AirPods 3, AirPods 4 e AirPods Pro 1: pressione uma vez o sensor de força em um dos lados ou, no caso dos AirPods 4, balance a cabeça para o lado para recusar a notificação.
- AirPods Pro 2: pressione o controle de toque uma vez em um dos lados ou balance a cabeça para o lado.
- AirPods Max: pressione uma vez a Digital Crown.
Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.