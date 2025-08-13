Como interromper a Siri ao ler mensagens nos seus AirPods [Pro/Max]

Caso use os AirPods com o seu iPhone, você já deve saber que é possível fazer com que os fones de ouvido da Apple leiam as suas mensagens recebidas — quando o seu aparelho estiver bloqueado e com os AirPods conectados a ele.

Porém, caso queira, a Maçã permite que você interrompa a leitura de uma notificação de mensagem recebida nos fones, ideal para aqueles momentos em que não pode ou quer ser incomodado, por exemplo.

Veja como é supersimples fazer isso, dependendo do seu modelo! 🎧

AirPods 2 : acione a Siri e diga algo como “Parar” ou “Cancelar” ou toque duas vezes em um dos lados dos fones.

: acione a Siri e diga algo como “Parar” ou “Cancelar” ou toque duas vezes em um dos lados dos fones. AirPods 3, AirPods 4 e AirPods Pro 1: pressione uma vez o sensor de força em um dos lados ou, no caso dos AirPods 4, balance a cabeça para o lado para recusar a notificação.

AirPods Pro 2 : pressione o controle de toque uma vez em um dos lados ou balance a cabeça para o lado.

: pressione o controle de toque uma vez em um dos lados ou balance a cabeça para o lado. AirPods Max: pressione uma vez a Digital Crown.

