Como reiniciar os AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max

Os AirPods se tornaram um dos produtos mais populares e copiados do mundo — graças ao seu design sem fios e sua praticidade de uso com todos os seus aparelhos da Apple.

Ainda que eles funcionem sem problemas na maioria das vezes, é possível que você esteja enfrentando algum problema com esses fones. Antes de resetá-los, você pode simplesmente realizar uma reinicialização.

Veja como fazer isso com todos os modelos de AirPods! 🎶

Como reiniciar os AirPods e AirPods Pro

Esse processo é válido para todos os modelos de AirPods e AirPods Pro já lançados. Basta colocar os dois lados do fone no estojo de recarga, fechar a tampa e aguardar, ao menos, dez segundos.

Como reiniciar os AirPods Max

Nós já mostramos esse processo nesse artigo, mas não custa reforçar.

Para reiniciar os fones circum-auriculares (over-ear) da Maçã, mantenha a Digital Crown e o botão de controle de ruído (localizado no lado direito) pressionados até que a luz de estado ao lado da porta de carregamento USB-C ou Lightning pisque em âmbar — o que dura cerca de dez segundos. Depois, solte os botões.

