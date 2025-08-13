Gemini ganha chats temporários e conversas mais personalizadas

O Google anunciou hoje a chegada de chats temporários e de novos recursos de personalização no Gemini. As novidades começaram a ser liberadas aos poucos e estarão totalmente disponíveis para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

O recurso de chat temporário, que já existe há bastante tempo no ChatGPT, permite iniciar conversas que não ficam registradas e não são usadas para personalizar respostas ou treinar modelos de inteligência artificial da empresa. Essas interações ficam armazenadas por até 72 horas apenas para garantir a resposta e processar eventuais feedbacks.

Divulgação/Google

Segundo o Google, o recurso dá mais flexibilidade para os usuários lidarem com temas sensíveis, ofertando “mais controle e privacidade, permitindo que cada pessoa escolha como e quando suas conversas podem ser usadas para personalizar a experiência”.

Outra novidade é o uso de conversas anteriores para oferecer respostas mais naturais e alinhadas ao perfil de cada usuário. Quando ativada, a função permite ao Gemini considerar preferências, interesses e informações já mencionadas em interações passadas. O recurso está ativo por padrão e pode ser desativado a qualquer momento nas configurações do aplicativo.

Divulgação/Google

O Google também atualizou as configurações de dados. A área “Atividades no Gemini Apps” agora se chamará “Manter atividade” e, quando ativada, permitirá que uma amostra de uploads futuros seja usada para melhorar serviços. Caso esteja desativada, o recurso permanecerá inativo até que o usuário o habilite.