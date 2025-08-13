Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Gemini ganha chats temporários e conversas mais personalizadas

Bruno S. Gentile
13/08/2025 • 15:43
Divulgação/Google

O Google anunciou hoje a chegada de chats temporários e de novos recursos de personalização no Gemini. As novidades começaram a ser liberadas aos poucos e estarão totalmente disponíveis para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

Publicidade

O recurso de chat temporário, que já existe há bastante tempo no ChatGPT, permite iniciar conversas que não ficam registradas e não são usadas para personalizar respostas ou treinar modelos de inteligência artificial da empresa. Essas interações ficam armazenadas por até 72 horas apenas para garantir a resposta e processar eventuais feedbacks.

Divulgação/Google

Segundo o Google, o recurso dá mais flexibilidade para os usuários lidarem com temas sensíveis, ofertando “mais controle e privacidade, permitindo que cada pessoa escolha como e quando suas conversas podem ser usadas para personalizar a experiência”.

Outra novidade é o uso de conversas anteriores para oferecer respostas mais naturais e alinhadas ao perfil de cada usuário. Quando ativada, a função permite ao Gemini considerar preferências, interesses e informações já mencionadas em interações passadas. O recurso está ativo por padrão e pode ser desativado a qualquer momento nas configurações do aplicativo.

Divulgação/Google

O Google também atualizou as configurações de dados. A área “Atividades no Gemini Apps” agora se chamará “Manter atividade” e, quando ativada, permitirá que uma amostra de uploads futuros seja usada para melhorar serviços. Caso esteja desativada, o recurso permanecerá inativo até que o usuário o habilite.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Chassi e módulo da câmera do “iPhone 17 Pro” poderão ser de alumínio
Próx. Post

Roku Streaming Stick é lançado no Brasil em substituição ao modelo Express
Posts relacionados