Instagram testa recurso “Picks” para ajudar amigos a descobrir afinidades

O Instagram está testando mais um recurso para seu aplicativo. Trata-se do “Picks”, o qual está sendo projetado para facilitar a descoberta de amigos com interesses em comum na plataforma.

O recurso foi visto pelo desenvolvedor especializado em engenharia reversa Alessandro Paluzzi, que publicou no X algumas capturas de tela da funcionalidade (pelo menos parcialmente) em ação.

#Instagram is working on Picks 👀



ℹ️ Add what you're into and find overlap with friends who are all about it too pic.twitter.com/NXSqoGtqvf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025 O #Instagram está trabalhando no Picks 👀

ℹ️ Adicione o que você gosta e descubra afinidades com amigos que também gostam disso

Como pode ser visto nas imagens, os usuários poderão selecionar seus filmes, livros, programas de TV, jogos e músicas favoritos — e o Instagram monitorará caso suas opções coincidam com as de seus amigos.

Os amigos verão que você está a fim disso, e lhe avisaremos quando eles adicionarem isso também. Você pode atualizar suas escolhas a qualquer momento.

Em comunicado ao TechCrunch, a Meta confirmou os testes internos do recurso (segundo eles, ainda um “protótipo interno”) — que coincide com o desejo da empresa de focar na conexão entre amigos.

Como o recurso ainda não está sendo testado publicamente, não há previsões para que ele seja liberado para todos os usuários — se é que isso acontecerá futuramente.