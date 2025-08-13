Meses após seu lançamento, nova interface da Netflix chega ao tvOS

O aplicativo da Netflix para tvOS chegou recentemente à versão 3.0 — a qual, como notado por usuários no Reddit [1, 2], finalmente introduziu a nova interface da plataforma, anunciada oficialmente em maio.

Publicidade

Tendo sido revelada ainda no ano passado, essa nova interface foi projetada para facilitar o descobrimento de programas de TV e filmes, além de destacar conteúdos como transmissões ao vivo.

Quem atualizar o aplicativo notará, por exemplo, que a antiga barra lateral já não existe mais, tendo sido levada para a porção superior da tela, onde é possível encontrar os atalhos “Início”, “Séries”, “Filmes”, “Jogos” e “Minha Netflix” (que agora também serve como a opção “Minha lista”).

Como comentamos na época do anúncio desse novo visual, agora ao passar o cursor de seleção sobre determinado(a) filme ou série, a sua miniatura se expandirá, revelando mais informações sobre aquela produção. Antes, esses detalhes eram exibidos no topo da tela.

A nova interface também traz as “recomendações responsivas”, que se baseiam nos trailers você está assistindo ou em quem você está procurando para fazer sugestões de títulos, adaptando a sua página inicial para mostrar mais produções relacionadas.

Publicidade

Para instalar essa atualização, é necessário ter uma Apple TV com o tvOS 17.0 ou superior.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.