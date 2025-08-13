Navegue

Meses após seu lançamento, nova interface da Netflix chega ao tvOS

Bruno Cardoso
13/08/2025 • 09:45

O aplicativo da Netflix para tvOS chegou recentemente à versão 3.0 — a qual, como notado por usuários no Reddit [1, 2], finalmente introduziu a nova interface da plataforma, anunciada oficialmente em maio.

Tendo sido revelada ainda no ano passado, essa nova interface foi projetada para facilitar o descobrimento de programas de TV e filmes, além de destacar conteúdos como transmissões ao vivo.

Quem atualizar o aplicativo notará, por exemplo, que a antiga barra lateral já não existe mais, tendo sido levada para a porção superior da tela, onde é possível encontrar os atalhos “Início”, “Séries”, “Filmes”, “Jogos” e “Minha Netflix” (que agora também serve como a opção “Minha lista”).

Como comentamos na época do anúncio desse novo visual, agora ao passar o cursor de seleção sobre determinado(a) filme ou série, a sua miniatura se expandirá, revelando mais informações sobre aquela produção. Antes, esses detalhes eram exibidos no topo da tela.

YouTube video

A nova interface também traz as “recomendações responsivas”, que se baseiam nos trailers você está assistindo ou em quem você está procurando para fazer sugestões de títulos, adaptando a sua página inicial para mostrar mais produções relacionadas.

Para instalar essa atualização, é necessário ter uma Apple TV com o tvOS 17.0 ou superior.

