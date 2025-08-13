Navegue

Leitura de 2 minuto

Oferta: Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm) com até 35% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
13/08/2025 • 10:39
Colin Hui / Shutterstock.com
Caixa e pulseira do Apple Watch SE (2ª geração)

Apesar de estar no mercado há alguns anos, o Apple Watch SE segue sendo o modelo ideal para quem quer adentrar o mundo dos smartwatches da Maçã, mas não quer gastar tanto em uma das versões mais recentes (e caras). Ele traz todos os recursos essenciais, como o acompanhamento de atividades físicas, além da conveniência de ver as suas notificações pelo pulso.

Publicidade

Sua segunda geração também traz alguns recursos de segurança muito úteis, como a detecção de queda e a capacidade de detectar acidentes de carro.

Se você está de olho nesse relógio, hoje trazemos duas boas ofertas para o modelo de 40mm e conexão GPS — tanto para quem prefere parcelar quanto à vista!

Preço parcelado

A Amazon está vendendo a versão desse smartwatch da Maçã por R$2.159 — valor que pode ser parcelado em até 10x sem juros nos cartões de crédito.

Há várias outras configurações disponíveis com esse mesmo valor:

Publicidade

Como esse modelo é comercializado pela Apple por R$3.299, o desconto aqui chega a 35%!

Preço à vista

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o Mercado Livre oferece um preço ainda menor, de R$2.082,32.

Também há outra configuração disponível por esse preço:

Publicidade

Isso representa um desconto de 30% em relação ao valor à vista praticado pela Apple, de R$2.969,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Tecnoblog

Posts relacionados