Patente da Apple aborda novos controles sensíveis ao toque para o Vision Pro

Douglas Nascimento
13/08/2025 • 09:00
Patente de controles no Light Seal

Uma nova patente da Apple indica que a empresa poderá adicionar, futuramente, controles sensíveis ao toque no Apple Vision Pro — os quais seriam adições importantes, considerando que o headset conta apenas com a Digital Crown e o botão superior.

Esses controles seriam integrados ao Light Seal, que se conecta magneticamente ao Vision Pro para se adaptar ao rosto do usuário e impedir a entrada de luz. O desafio, no entanto, seria adicionar esses controles sem aumentar o tamanho e/ou o peso da peça.

Esses controles poderiam ser acionados por meio de toques, swipes (deslizes) ou de pressão em partes específicas do Light Seal. A Apple também fala em usar sensores de deformação para detectar a pressão dos controles, bem como LEDs 1Light emitting diodes, diodo emissor de luz. ou indicadores visuais para facilitar sua localização.

Patente de controles no Light Seal

Essa patente indica que a Apple estaria considerando outros métodos de entrada para o headset para além dos olhos e gestos — que foram amplamente destacados como as principais maneiras para controlar toda a interface do sistema.

via AppleInsider

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
