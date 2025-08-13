★ Presente grátis: comprima e melhore a qualidade de vídeos com o VideoProc Converter AI

Cansado de arquivos de vídeo gigantes consumindo seu armazenamento? No mundo digital atual, vídeos de alta qualidade — de vlogs em 4K a gravações de celular — ocupam muito espaço e dificultam o compartilhamento.

Publicidade

O VideoProc Converter AI resolve isso com aprimoramento e compressão de vídeo/imagem alimentado por IA — reduz o tamanho dos arquivos em até 90% enquanto mantém a qualidade. Quer você esteja fazendo uploads para redes sociais, enviando arquivos por email, ele fornece a solução perfeita.

E o melhor: ele está grátis por tempo limitado!

Por que o VideoProc Converter AI se destaca

Como ferramenta de compressão, o VideoProc Converter pode reduzir arquivos em mais de 90% com perda mínima de qualidade. Sua compatibilidade é excepcional, suportando quase todos os formatos de vídeo — especialmente conteúdos de desempenho intensivo como 4K/8K HDR, vídeos de ação rápida, gravações de jogos e vídeos com alta faixa dinâmica, tudo otimizado para processamento suave e eficiente.

Publicidade

Além disso, o VideoProc Converter AI também oferece edição, conversão, download e mais. Ele pode até mesmo aumentar a qualidade de vídeos para 4K usando IA, refinando os detalhes até que eles atinjam a perfeição. Os testes mostram que os vídeos aprimorados com IA são mais nítidos e detalhados, com quase nenhum aumento no tamanho do arquivo — um divisor de águas para usuários preocupados com a qualidade.

Também é o momento ideal para comprar a licença vitalícia com 67% de desconto. Tenha acesso às ferramentas de IA mais recentes, desfrute de atualizações gratuitas para sempre e receba quatro aplicativos bônus por US$270 no total.

Compressão Inteligente com tecnologia de IA

Ao contrário de apps de compressão básicos, o VideoProc Converter AI emprega 7 métodos flexíveis para reduzir arquivos de forma inteligente:

Publicidade

Método 1: compressão por tamanho-alvo

Seja para emails ou para redes sociais (como o Discord), simplesmente digite o tamanho desejado (como “8MB” ou “25MB”) ou use o controle deslizante para ajustar a compressão de 10% a 100% para resultados precisos.

Método 2: conversão avançada de codec

Converta codecs (como H.264 para HEVC ou AV1) para para reduzir arquivos em até 90% quase sem perda de qualidade (o VideoProc Converter AI agora suporta codificação AV1 — uma tecnologia de última geração que economiza de 20% a 30% mais espaço do que HEVC com a mesma qualidade).

O VideoProc Converter AI suporta saída AV1. Isso significa tamanhos de arquivo ainda menores com a mesma qualidade ou qualidade superior com o mesmo tamanho, alcançando os benefícios duplos de compressão e qualidade.

Método 3: ajuste de resolução

Você pode, por exemplo, reduzir a resolução de 4K (3840×2160 pixels) para 1080p (1920×1080 pixels) para reduzir o tamanho do arquivo em até 75%, tornando o compartilhamento, o streaming ou a reprodução mais fácil em dispositivos menores.

Desempenho rápido

Alimentado por aceleração de GPU de Nível 3, o VideoProc Converter AI processa até 47x mais rápido do que softwares tradicionais — ótimo para a compactação em lote.

Além da compressão, é um kit multimídia completo!

Além da compressão, ele oferece:

Aprimoramento de vídeo por IA: reduz granulação, cintilação e ruído de cor; estabiliza filmagens tremidas; aumenta as taxas de quadros; e melhora a nitidez para 4K (UHD).

reduz granulação, cintilação e ruído de cor; estabiliza filmagens tremidas; aumenta as taxas de quadros; e melhora a nitidez para 4K (UHD). Melhoria na qualidade da imagem: aprimore fotos em até 10K, corrija ruído e desfoque e aplique refinamento e colorização de rostos.

aprimore fotos em até 10K, corrija ruído e desfoque e aplique refinamento e colorização de rostos. 29 ferramentas de edição: corte, mescle, gire, corrija efeitos olho de peixe e muito mais.

corte, mescle, gire, corrija efeitos olho de peixe e muito mais. Converta formatos de mídia: suporte para mais de 420 formatos (MP4, MP3, etc.) com aceleração de hardware Nível 3 47x mais rápida.

suporte para mais de 420 formatos (MP4, MP3, etc.) com aceleração de hardware Nível 3 47x mais rápida. Baixe e grave: baixe vídeos/áudio em lote, capture telas de desktop/iOS e grave com criatividade (por exemplo, remova fundos de webcam).

Diga adeus às limitações da compressão online!

Esqueça as restrições das ferramentas online! O VideoProc Converter AI permite:

Equilíbrio perfeito entre qualidade e tamanho: seus algoritmos avançados garantem que os vídeos permaneçam visualmente impressionantes mesmo após compressão pesada. Testes mostram uma redução de até 90% no tamanho com quase nenhuma perda de qualidade.

seus algoritmos avançados garantem que os vídeos permaneçam visualmente impressionantes mesmo após compressão pesada. Testes mostram uma redução de até 90% no tamanho com quase nenhuma perda de qualidade. Configurações personalizáveis: ajuste cada detalhe, desde codecs e taxas de bits até resolução e taxas de quadros.

ajuste cada detalhe, desde codecs e taxas de bits até resolução e taxas de quadros. Sem limites de tamanho: compactar arquivos de alguns MB a centenas de GB — sem restrições!

compactar arquivos de alguns MB a centenas de GB — sem restrições! Rápido e seguro: compactar vários vídeos em lote offline, economizando tempo e mantendo arquivos confidenciais longe de servidores de terceiros.

Passo a passo: como comprimir vídeos em 3 etapas

1) Importar vídeos

Abra o VideoProc Converter AI no seu Mac ou PC com Windows. Clique em “Vídeo” e arraste ou navegue para adicionar os arquivos.

2) Escolher o método de compressão

Após o carregamento, selecione “Compress” na caixa de ferramentas. Insira um tamanho alvo ou ajuste o controle deslizante. Clique em “Done”.

Como alternativa, escolha um formato de saída (por exemplo, MP4 HEVC), ajuste as configurações (tamanho, resolução, taxa de bits) ou corte os clipes. Clique em “Done”.

3) Executar a compactação

Clique em “Run” para iniciar. O VideoProc Converter AI processa vídeos rapidamente, entregando arquivos menores sem perda de qualidade.

Opcional: se desejar adicionar mais detalhes aos vídeos compactados, use os recursos Super Resolution e Image AI para aprimorar a qualidade do vídeo 1:1 para 4K.

Não perca a oferta exclusiva por tempo limitado (promoção de 2025)

Esta é a sua melhor chance de obter o VideoProc Converter AI! Esta ferramenta completa facilita a compactação, o aprimoramento e o gerenciamento de vídeos. Participe da promoção de meio de ano para: