Promoção da NordVPN e NordPass tem 3 meses grátis e até 73% de desconto!

A NordVPN está liberando uma nova promoção para quem deseja adquirir uma VPN de qualidade a um preço bem atrativo. Até o dia 15 de outubro, você consegue assinar a plataforma com até 73% de desconto e ainda levar 3 meses na faixa!

E não para por aí: quem está em busca de um gerenciador de senhas completo pode aproveitar, também até 15/10, a oferta do NordPass na qual o plano individual está saindo com 53% de desconto — e mais 3 meses grátis!

É isso mesmo: você paga por 24 e leva 27 meses de cada um dos serviços. Ambas as ofertas, porém, abrangem apenas os planos da NordVPN e do NordPass com duração de dois anos.

NordVPN

A NordVPN possui três opções de plano: Básico, Plus e Completo — cada qual com suas especificidades, como detalharemos a seguir.

Plano Básico

Como o próprio nome já indica, trata-se do plano de entrada da NordVPN — o qual, ainda assim, oferece uma VPN poderosa e veloz com suporte a recursos de Proteção Contra Ameaças para até dez dispositivos simultaneamente.

Por padrão, ele custa R$64,90 por mês, mas adquirindo o plano por dois anos é possível assiná-lo por apenas R$237,60 — o que equivale a um pagamento mensal de nada mais que R$9,90, resultando em um desconto de 73% em relação ao preço cheio.

Plano Plus

Esse é o plano intermediário da NordVPN. Além de todos os benefícios que o plano Básico oferece, ele também conta como diferenciais com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass.

Assinando o plano Plus por dois anos, também é possível economizar 73% no valor padrão da assinatura, a qual originalmente sai por R$68,90 no plano mensal. Com a promoção, o valor cheio para os 24 meses é de R$309,60 — o equivalente a apenas R$12,90 por mês.

Plano Completo

Naturalmente, esse plano possui todos os benefícios dos dois planos mencionados anteriormente, mas com a adição do NordLocker, um armazenamento na nuvem criptografado de 1TB para que você mantenha seus arquivos a salvo em quaisquer circunstâncias.

Normalmente, se comprado com uma assinatura mensal, o plano Completo sai por R$72,90. Porém, adquirindo o pacote agora com um pagamento de dois anos, é possível assiná-lo por apenas R$381,60 — o equivalente a apenas R$15,90 por mês (economia de 71%).

NordPass

Já o NordPass possui recursos como criptografia avançada, gerador de senhas fortes, suporte a biometria e autenticação multifatorial. O serviço conta ainda com monitoramento de vazamentos de dados, dicas de segurança para senhas e mecanismos para mascarar emails, além de oferecer a possibilidade de armazenar até 3GB de arquivos de forma segura.

Como dissemos, a promoção valerá até o dia 15 de outubro, de modo que é possível adquirir dois anos do Plano Premium por apenas R$117,60 (era R$213,60), o equivalente a apenas R$4,90 por mês (economia de 53%) — e levar mais 3 meses extras sem custo adicional.

Também há um desconto no Plano Família, que permite compartilhar a assinatura com até cinco usuários. O valor do plano cai de R$429,60 para R$213,60 — com a assinatura equivalendo a R$8,90 (ou R$1,80 por pessoa) por mês nos dois primeiros anos (uma economia de 50%).

Assine agora!

Vale a pena lembrar que as ofertas valem por tempo limitado, então não deixe para a última hora e aproveite já a promoção da NordVPN e do NordPass para manter sua navegação e suas credenciais protegidas!

