Promoção da NordVPN e NordPass tem 3 meses grátis e até 73% de desconto!

A NordVPN está liberando uma nova promoção para quem deseja adquirir uma VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual. de qualidade a um preço bem atrativo. Até o dia 15 de outubro, você consegue assinar a plataforma com até 73% de desconto e ainda levar 3 meses na faixa!
E não para por aí: quem está em busca de um gerenciador de senhas completo pode aproveitar, também até 15/10, a oferta do NordPass na qual o plano individual está saindo com 53% de desconto — e mais 3 meses grátis!
É isso mesmo: você paga por 24 e leva 27 meses de cada um dos serviços. Ambas as ofertas, porém, abrangem apenas os planos da NordVPN e do NordPass com duração de dois anos.
NordVPN
A NordVPN possui três opções de plano: Básico, Plus e Completo — cada qual com suas especificidades, como detalharemos a seguir.
Plano Básico
Como o próprio nome já indica, trata-se do plano de entrada da NordVPN — o qual, ainda assim, oferece uma VPN poderosa e veloz com suporte a recursos de Proteção Contra Ameaças para até dez dispositivos simultaneamente.
Por padrão, ele custa R$64,90 por mês, mas adquirindo o plano por dois anos é possível assiná-lo por apenas R$237,60 — o que equivale a um pagamento mensal de nada mais que R$9,90, resultando em um desconto de 73% em relação ao preço cheio.
Plano Plus
Esse é o plano intermediário da NordVPN. Além de todos os benefícios que o plano Básico oferece, ele também conta como diferenciais com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass.
Assinando o plano Plus por dois anos, também é possível economizar 73% no valor padrão da assinatura, a qual originalmente sai por R$68,90 no plano mensal. Com a promoção, o valor cheio para os 24 meses é de R$309,60 — o equivalente a apenas R$12,90 por mês.
Plano Completo
Naturalmente, esse plano possui todos os benefícios dos dois planos mencionados anteriormente, mas com a adição do NordLocker, um armazenamento na nuvem criptografado de 1TB para que você mantenha seus arquivos a salvo em quaisquer circunstâncias.
Normalmente, se comprado com uma assinatura mensal, o plano Completo sai por R$72,90. Porém, adquirindo o pacote agora com um pagamento de dois anos, é possível assiná-lo por apenas R$381,60 — o equivalente a apenas R$15,90 por mês (economia de 71%).
NordPass
Já o NordPass possui recursos como criptografia avançada, gerador de senhas fortes, suporte a biometria e autenticação multifatorial. O serviço conta ainda com monitoramento de vazamentos de dados, dicas de segurança para senhas e mecanismos para mascarar emails, além de oferecer a possibilidade de armazenar até 3GB de arquivos de forma segura.
Como dissemos, a promoção valerá até o dia 15 de outubro, de modo que é possível adquirir dois anos do Plano Premium por apenas R$117,60 (era R$213,60), o equivalente a apenas R$4,90 por mês (economia de 53%) — e levar mais 3 meses extras sem custo adicional.
Também há um desconto no Plano Família, que permite compartilhar a assinatura com até cinco usuários. O valor do plano cai de R$429,60 para R$213,60 — com a assinatura equivalendo a R$8,90 (ou R$1,80 por pessoa) por mês nos dois primeiros anos (uma economia de 50%).
Assine agora!
Vale a pena lembrar que as ofertas valem por tempo limitado, então não deixe para a última hora e aproveite já a promoção da NordVPN e do NordPass para manter sua navegação e suas credenciais protegidas!
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Virtual private network, ou rede privada virtual.