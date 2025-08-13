Navegue

Promoções na App Store: Coelho Medieval, Wings of Glory, Bleep – Visual Ideas & Notes e mais!

Marcelo Melo
13/08/2025 • 08:30

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O Coelho Medieval, desenvolvido por Pavel Dubov, possibilita que você inclua adesivos diferentes nas suas mensagens enviadas pelo iMessage.

São mais de 60 obras de arte escolhidas à mão, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões.

Os coelhos eram frequentemente apresentados na arte medieval. Estas ilustrações, também referidas como grotescas, eram utilizadas para decorar as margens dos manuscritos iluminados. Os coelhos retratam geralmente figuras ou cenas divertidas, incluindo figuras míticas de meio-homem meio-fera. São considerados um excelente exemplo de humor medieval.

Aproveite a oferta! 🐰

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Jogo de luta.

Aplicativos

Ideias visuais.

Utilitário para pular corda.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
