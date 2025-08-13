Promoções na App Store: Coelho Medieval, Wings of Glory, Bleep – Visual Ideas & Notes e mais!

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Coelho Medieval, desenvolvido por Pavel Dubov, possibilita que você inclua adesivos diferentes nas suas mensagens enviadas pelo iMessage.

São mais de 60 obras de arte escolhidas à mão, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões.

Os coelhos eram frequentemente apresentados na arte medieval. Estas ilustrações, também referidas como grotescas, eram utilizadas para decorar as margens dos manuscritos iluminados. Os coelhos retratam geralmente figuras ou cenas divertidas, incluindo figuras míticas de meio-homem meio-fera. São considerados um excelente exemplo de humor medieval.

Aproveite a oferta! 🐰

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Publicidade

Jogo de luta.

Aplicativos

Ideias visuais.

Utilitário para pular corda.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️