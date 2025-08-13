RaceScape XR é um app imersivo para acompanhar a SailGP no Vision Pro

Fãs da SailGP (uma competição internacional de vela de alta performance) podem agora acompanhar as corridas da liga de maneira imersiva graças ao aplicativo RaceScape XR, lançado recentemente de forma exclusiva para o Apple Vision Pro.

Projetado para ser o “painel de corrida mais imersivo já feito”, o RaceScape XR permite não apenas assistir à transmissão do evento de maneira tradicional, como também alternar entre câmeras de cada barco ou ver estatísticas e gráficos ao vivo de maneira personalizada.

O app também permite selecionar e acompanhar qualquer equipe num minimapa virtual 3D do barco o qual exibe coisas como direção do vento e posições relativas do barco em tempo real, bem como comparar trajetórias com uma visualização ao estilo “ghost” (“fantasma”).

No modo tabletop (mesa), por sua vez, o app exibe o circuito da corrida em formato de miniatura interativa, no qual o usuário pode realizar ações como ampliar, girar, mover a câmera livremente e acompanhar cada barco com dados sobre velocidade e tempo.

Por fim, o app promete entregar conteúdos em múltiplos modos, permitindo ao usuário assistir ao vivo ou voltar no tempo para rever momentos importantes, bem como contando com linha do tempo navegável, marcação de eventos e diferentes opções de escolha de áudio.

via 9to5Mac