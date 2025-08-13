Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Roku Streaming Stick é lançado no Brasil em substituição ao modelo Express

Luiz Gustavo Ribeiro
13/08/2025 • 15:56
Roku Streaming Stick e Roku Streaming Stick Plus

A Roku anunciou hoje o lançamento de dois novos dispositivos de streaming no Brasil: o Roku Streaming Stick e o Roku Streaming Stick Plus, os quais foram apresentados ao mercado internacional em abril passado. A diferença entre eles é que o primeiro modelo suporta imagens Full HD, enquanto o segundo suporta conteúdos em até 4K e HDR 1High dynamic range, ou grande alcance dinâmico..

Publicidade

Como os nomes sugerem, eles apresentam um design em formato de pendrive, bastante compacto e projetado para se conectar diretamente à porta HDMI da televisão, sem bloquear as entradas adjacentes. Ambos os modelos possuem processadores mais rápidos e podem ser alimentados pela porta USB da própria TV, eliminando a necessidade de um adaptador de tomada.

YouTube video
YouTube video

Os dois dispositivos vêm ainda com um controle remoto com conexão Bluetooth que inclui botões para ligar a TV, controlar o volume e acionar comandos de voz. A plataforma é compatível com a Alexa, o Google Assistente e também com os protocolos HomeKit e AirPlay 2, da Apple.

Os aparelhos substituem os modelos Express e Express 4K, respectivamente, e chegam com preços sugeridos de R$290 para a versão HD e R$350 para a 4K.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com

Notas de rodapé

  • 1
    High dynamic range, ou grande alcance dinâmico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Gemini ganha chats temporários e conversas mais personalizadas
Próx. Post

Apple quer dar a volta por cima em IA com robôs domésticos, Siri renovada e mais, diz Mark Gurman
Posts relacionados