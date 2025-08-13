Roku Streaming Stick é lançado no Brasil em substituição ao modelo Express

A Roku anunciou hoje o lançamento de dois novos dispositivos de streaming no Brasil: o Roku Streaming Stick e o Roku Streaming Stick Plus, os quais foram apresentados ao mercado internacional em abril passado. A diferença entre eles é que o primeiro modelo suporta imagens Full HD, enquanto o segundo suporta conteúdos em até 4K e HDR .

Como os nomes sugerem, eles apresentam um design em formato de pendrive, bastante compacto e projetado para se conectar diretamente à porta HDMI da televisão, sem bloquear as entradas adjacentes. Ambos os modelos possuem processadores mais rápidos e podem ser alimentados pela porta USB da própria TV, eliminando a necessidade de um adaptador de tomada.

Os dois dispositivos vêm ainda com um controle remoto com conexão Bluetooth que inclui botões para ligar a TV, controlar o volume e acionar comandos de voz. A plataforma é compatível com a Alexa, o Google Assistente e também com os protocolos HomeKit e AirPlay 2, da Apple.

Os aparelhos substituem os modelos Express e Express 4K, respectivamente, e chegam com preços sugeridos de R$290 para a versão HD e R$350 para a 4K.

via TudoCelular.com