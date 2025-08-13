Tripsy 3.5 chega com novos recursos colaborativos, ajustes para convidados e mais

O já extremamente versátil aplicativo Tripsy está facilitando ainda mais a colaboração com o lançamento da sua versão 3.5, disponível para todos. Segundo o desenvolvedor, o brasileiro Rafael Streit, essa atualização tem como foco grupos de viajantes de todos os tipos — sejam eles casais, famílias, amigos ou até mesmo guias turísticos.

Entre as novidades, está um novo recurso de convidados favoritos, ideal para quem costuma viajar com as mesmas pessoas. Na prática, um convidado favorito pode criar viagens, bem como o Tripsy pode sugerir seu convidado favorito ao criar um itinerário.

Além disso, ao convidar alguém para participar de uma viagem, agora você pode escolher exatamente o que essa pessoa pode ver e fazer com as permissões dos convidados, de modo a personalizar o acesso de cada pessoa com base em como ela está envolvida na viagem (seja como colaborador ou somente para visualizá-la).

Para facilitar o processo de planejar uma viagem com várias pessoas, o Tripsy também ganhou uma função para atribuir atividades a um convidado específico. Desta forma, todos receberão atualizações relacionadas à viagem em geral, mas cada um ficará no comando somente da sua atribuição.

Ao atribuir atividades a convidados específicos, você também terá uma nova maneira de visualizar seu itinerário, sendo possível filtrar a viagem para ver apenas as atividades relacionadas a você ou a um convidado específico.

Na esteira dos novos recursos colaborativos, sempre que um convidado fizer uma alteração na viagem, como adicionar uma nova atividade, todos os outros participantes serão notificados. Assim, todos saberão que um(a) certo(a) local/atividade já está incluído e ninguém precisará adicioná-lo(a) novamente.

Ademais, quando seus amigos compartilharem viagens com você, você as verá na nova seção “Viagens de Amigos”, na sua lista de viagens. No entanto, se você estiver criando uma viagem em nome de outra pessoa, basta desativar a opção “viajar juntos” na lista de convidados. Desta forma, a viagem aparecerá na lista de “Viagens de Amigos” da pessoa, mas você não será listado como viajante.

Além disso, a atualização inclui várias correções de bugs e pequenas melhorias. O Tripsy 3.5 já está disponível gratuitamente na App Store.