Wagotabi: aprenda japonês jogando RPG em cenários reais do Japão

O japonês é uma língua bastante distante do português, seja pela estrutura e até pela escrita, que é completamente diferente. Certamente existem diversos aplicativos que auxiliam no aprendizado desse idioma, mas dificilmente você encontra algo que una imersão real e aprendizado efetivo.

Seja qual for o objetivo ao estudar japonês — por viagem ou por hobby (alô, amantes de animes e mangás!) —, não há maneira mais divertida de fazê-lo do que jogando. E essa é exatamente a proposta de Wagotabi (和語旅, ou “Jornada pela língua japonesa”).

No Japão, há 47 prefeituras (ou províncias) e, aproveitando ao máximo o gênero RPG , o jogo permite que você explore lugares reais do país enquanto aprende a língua e a cultura local. Desenvolvido por um pequeno estúdio independente de apenas quatro pessoas, ele já oferece duas prefeituras recheadas de atrações turísticas (arquitetura, arte, gastronomia, entre outras) e aspectos culturais.

Inclusive, o jogo foi oficialmente reconhecido pela prefeitura de Kagawa, onde a jornada começa. Os desenvolvedores planejam lançar novas prefeituras como atualizações ao longo do tempo.

Mapa do Japão real Mapa do Japão no jogo

A aventura se inicia explicando o básico da língua e, então, sua personagem — que pode ter seu tom de pele, além de cabelos e vestimentas customizadas — se despede do pai, já que você viajará para o Japão. As interações, no início, são na sua língua de escolha (incluindo o português do Brasil) e, à medida que você aprende vocábulos e estruturas, as conversas e até os menus começam a aparecer em japonês.

Esse recurso é um acerto incrível, pois faz você se acostumar com o idioma de forma gradual e natural. Além disso, os caracteres são apresentados aos poucos, sempre dentro de um contexto, o que ajuda na retenção sem tornar o processo maçante. As explicações são simples, mas eficazes, com exemplos contextualizados que facilitam o entendimento.

Além das missões passadas por diversos NPCs ao longo da jornada (as “Conquistas” normais e secretas), a cada “Mestre” de prefeitura que você derrota em um quiz de conhecimento, lhe é conferido um carimbo (hanko).

O jogo também traz elementos que enriquecem a experiência, como a possibilidade de customizar a personagem com novos itens, além de recursos pedagógicos valiosos: acompanhamento de desempenho em testes, registro de quantos caracteres você já domina, um dicionário com traduções e exemplos, uma área com todas as lições explicativas e outra dedicada a kanjis (caracteres herdados do chinês) e kanas (silabários japoneses), todos praticáveis na escrita — recurso que fica ainda melhor no iPad com um Apple Pencil, por exemplo.

Você também pode praticar quando quiser, focando em vocábulos ou estruturas específicas. Há revisões diárias por notificações, além de minijogos para os sistemas de escrita — como o Ninja-kana, voltado para hiragana e katakana, e o “Kanji da Saeki”, com ideogramas derivados do chinês em um formato de jogo da memória, associando caracteres a imagens ou kanas — ambos com placar de pontuação.

O progresso pode ser salvo offline (no dispositivo) ou online, e permanece sincronizado mesmo mudando de plataforma. É possível manter múltiplos arquivos salvos, ideal para quem divide o jogo com outra pessoa ou quer recomeçar a aventura do zero.

Com estética pixel art, esse RPG vai deixar os gamers nostálgicos de coração quentinho, com referências claras a clássicos como Pokémon e Chrono Trigger (o melhor de todos os tempos, porque sim).

Não consigo contar as vezes que procurei um aplicativo para ajudar no aprendizado de japonês. E, como professora de inglês, sei que a melhor maneira de aprender um idioma é pela imersão — ouvir, falar, ler e escrever. Repetição é importante, mas sem contexto e cultura, tudo perde o sentido (estou olhando para você, Duolingo).

Tirando as limitações naturais de feedback escrito e falado (produção individual), inviáveis em um jogo desse tipo, todos os outros aspectos são muito bem trabalhados. Mesmo utilizando áudios de text-to-speech (um pouco mais “robóticos”), é possível treinar bem a compreensão auditiva. Além disso, o jogo reforça a estrutura gramatical com exercícios de ordenação de frases e leitura.

Talvez eu puxe um pouco de sardinha para o Wagotabi porque RPG já é meu gênero favorito e a estética pixel art também me conquista, mas preciso destacar a qualidade pedagógica do título. Ele utiliza repetição espaçada com lembretes diários e reaproveita o que já foi aprendido de forma sutil, seja em missões, seja em diálogos casuais entre NPCs — que, aliás, são sempre divertidos. O preço acessível em todas as plataformas também é um ponto forte, reforçando o compromisso dos desenvolvedores. Eles mantêm presença ativa no Discord, respondendo a feedbacks e sugestões, o que fortalece a comunidade em torno do jogo.

Segundo a própria equipe, está no roteiro concluir todo o conteúdo do nível N5 — que corresponde ao nível mais básico de proficiência no exame oficial de japonês (Japanese-Language Proficiency Test, ou JLPT) — com atualizações gratuitas, incluindo as próximas três prefeituras.

Os níveis seguintes dependerão da recepção do jogo, mas eles afirmam que gostariam de continuar o desenvolvimento pelo máximo de tempo possível — o sonho, segundo eles, seria chegar até o nível N1, que é o mais avançado e exige domínio praticamente total do idioma. Dentro do jogo, é possível visualizar a qual nível um vocábulo pertence, o que o torna um acompanhante valioso para os estudos.

Wagotabi está disponível para iPhone e iPad e para dispositivos Android por R$20 — e, a partir de hoje, também no Steam por R$30. Se preferir testar antes de comprar, todas essas plataformas — e também o itch.io — oferecem versões de demonstração.

Se, assim como eu, você curtir o jogo e quiser ajudar ainda mais, também pode considerar apoiá-los no Patreon.

Boa diversão e bons estudos! がんばってね! 😊🇯🇵