Apple Card cai para o 3º lugar em ranking de satisfação da J.D. Power

Bruno S. Gentile
14/08/2025 • 14:44
Evgenia Parajanian / Shutterstock.com
Apple Card com logo do Goldman Sachs e da Mastercard

O Apple Card perdeu a liderança do ranking de satisfação de clientes da J.D. Power na categoria de cartões co-branded sem anuidade, após ocupar o primeiro lugar por quatro anos consecutivos. Os dados fazem parte da edição 2025 do U.S. Credit Card Satisfaction Study, divulgada nesta quinta-feira.

De acordo com o levantamento, o Apple Card (emitido em parceria com o Goldman Sachs) recebeu uma pontuação de 624/1000, ficando atrás do Hilton Honors American Express Card (641) e do Costco Anywhere Visa by Citi (629). Em 2024, o Apple Card havia alcançado 654 pontos, o que representa uma queda de 30 pontos em um ano.

Divulgação/J.D. Power

A pesquisa, que ouviu mais de 37 mil consumidores entre junho de 2024 e junho de 2025, avalia sete critérios principais: gerenciamento de conta, benefícios, atendimento ao cliente, abertura de conta, acúmulo de recompensas, resgate de recompensas e termos contratuais.

Segundo a J.D. Power, a queda na pontuação geral está relacionada à maior exigência dos consumidores por benefícios de alto valor, especialmente em programas de fidelidade ligados à viagens ou compras em varejo. Cartões com anuidades mais altas, antes evitados, têm atraído usuários em busca de vantagens mais robustas.

Apesar disso, o Apple Card ainda se destaca pela simplicidade de uso e ausência de taxas, características que continuam a agradar parte dos consumidores. No entanto, essas qualidades podem — e já começaram — não ser vistas mais como suficientes para manter a Maçã na liderança em um cenário onde a percepção de valor está cada vez mais atreladas à programas de recompensa.

A pesquisa chega em meio a rumores sobre uma possível saída do Goldman Sachs da parceria com a Apple. Segundo fontes do mercado, a empresa estaria em negociações com o JPMorgan Chase, que poderia assumir a operação do Apple Card nos Estados Unidos.

via AppleInsider

Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
