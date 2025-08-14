Apple está testando Mac Pro com o chip “M4 Ultra”, indica vazamento

De acordo com informações descobertas em códigos da Apple pela Macworld, a Maçã está testando uma variante mais poderosa da geração de chips M4 (mais precisamente um “M4 Ultra”) para um Mac Pro atualizado.

Sucessor do modelo atual (com o M2 Ultra), o futuro computador conta com o identificador interno t8152 e o codinome “Hidra”, provavelmente mantendo o mesmo design atual, que estreou antes da transição para o Apple Silicon.

Embora o vazamento não indique detalhes sobre as especificações do futuro chip, o site especula que ele poderá ter uma CPU de 32 núcleos, uma GPU de 80 núcleos e no mínimo 96GB de memória unificada (com base nos demais chips da geração M4).

O lançamento de um chip “M4 Ultra” seria, de certa forma, uma boa surpresa, uma vez que a Apple lançou neste ano o Mac Studio atualizado com o chip M4 Max e com o M3 Ultra, o chip mais poderoso da geração anterior.

Na época do lançamento do Mac Studio, vale recordar, o jornalista Mark Gurman chegou a afirmar que era improvável que a Apple investisse em um “M4 Ultra” devido aos altos custos de investimento na tecnologia UltraFusion.

Pode ser que a Apple tenha adotado essa estratégia para promover uma diferenciação entre o Mac Studio e o Mac Pro, uma vez que o desktop mais poderoso estava supostamente sendo “canibalizado” pelo menor.

