Apple está testando Mac Pro com o chip “M4 Ultra”, indica vazamento

Douglas Nascimento
14/08/2025 • 12:45
Around the World Photos / Shutterstock.com
Detalhe do Mac Pro

De acordo com informações descobertas em códigos da Apple pela Macworld, a Maçã está testando uma variante mais poderosa da geração de chips M4 (mais precisamente um “M4 Ultra”) para um Mac Pro atualizado.

Sucessor do modelo atual (com o M2 Ultra), o futuro computador conta com o identificador interno t8152 e o codinome “Hidra”, provavelmente mantendo o mesmo design atual, que estreou antes da transição para o Apple Silicon.

Embora o vazamento não indique detalhes sobre as especificações do futuro chip, o site especula que ele poderá ter uma CPU 1 Central processing unit, ou unidade de processamento central. de 32 núcleos, uma GPU 2Graphic processing united, ou unidade de processamento gráfico. de 80 núcleos e no mínimo 96GB de memória unificada (com base nos demais chips da geração M4).

O lançamento de um chip “M4 Ultra” seria, de certa forma, uma boa surpresa, uma vez que a Apple lançou neste ano o Mac Studio atualizado com o chip M4 Max e com o M3 Ultra, o chip mais poderoso da geração anterior.

Na época do lançamento do Mac Studio, vale recordar, o jornalista Mark Gurman chegou a afirmar que era improvável que a Apple investisse em um “M4 Ultra” devido aos altos custos de investimento na tecnologia UltraFusion.

Pode ser que a Apple tenha adotado essa estratégia para promover uma diferenciação entre o Mac Studio e o Mac Pro, uma vez que o desktop mais poderoso estava supostamente sendo “canibalizado” pelo menor.

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade de processamento central.
  • 2
    Graphic processing united, ou unidade de processamento gráfico.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
