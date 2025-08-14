Navegue

Divulgação/Apple

Apple inaugurará a sua terceira loja na “cidade do iPhone” neste sábado

Bruno Cardoso
14/08/2025 • 10:57
Leitura de 1 minuto

A Apple anunciou hoje a inauguração de mais uma loja na China, a qual será localizada em Shenzhen — conhecida como a “cidade do iPhone”.

Chamada Apple Qianhai Yifangcheng, essa loja passará a funcionar no próximo sábado (16 de agosto) e é a terceira no município, que conta com fábricas de parceiras da Maçã.

Essa notícia, vale notar, vem pouco menos de uma semana após o fechamento da Apple Parkland, loja da Maçã que ficava em Dalian, também na China.

Deirdre O’Brien, chefe de varejo da Apple, comemorou a inauguração da nova loja em um comunicado à imprensa:

Há muitos clientes em toda a China apaixonados por tecnologia e ansiosos para usar nossos produtos para alcançar conquistas extraordinárias. Por meio desta nova loja de varejo em Shenzhen, esperamos nos comunicar com mais clientes e capacitá-los a concluir tarefas mais importantes.

Assim como toda Apple Store que se preze, a Apple Qianhai Yifangcheng contará com os principais produtos da Maçã, bem como oferecerá sessões do Today at Apple e contará com uma estação Apple Pickup, permitindo que clientes possam retirar produtos adquiridos online.

A Apple disponibilizou um wallpaper comemorativo para download:

Como de costume, a empresa também divulgou fotos oficiais da loja:

Ainda de acordo com a Apple, a fachada da loja utiliza sistemas de ventilação natural, estruturas de madeira e materiais vegetais com o intuito de reduzir o impacto ambiental da loja, que é 100% neutra em carbono.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
